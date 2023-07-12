Эксперты рекомендуют повысить наблюдение за качеством детского питания

Часто возникающие случаи массовых отравлений детей в разных регионах РФ вызывают серьезную тревогу в обществе. В связи с этим юристы и специалисты по детскому питанию выражают необходимость ужесточения контроля и проверок в детских учреждениях, где происходят такие инциденты.

Адвокат Наталья Хакимова подчеркивает важность более частого и регулярного контроля за детским питанием. Она также отмечает необходимость проведения внеплановых проверок учреждений, а не только плановых. При этом каждый случай отравления требует выяснения ситуации на кухне и проверки условий хранения продуктов.

Юристы также подчеркивают, что ответственность за отравления несут детские учреждения, которые обязаны контролировать своих поставщиков и принимать меры против нарушителей правил хранения и перевозки продуктов.

Эксперты рекомендуют усилить наблюдение за качеством производимой продукции и проводить более частые проверки на соответствие стандартам. Особое внимание должно быть уделено контролю поставщиков молока и кисломолочных продуктов.