 

Эксперты рекомендуют повысить наблюдение за качеством детского питания

12.07.2023, 20:19, Разное
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Часто возникающие случаи массовых отравлений детей в разных регионах РФ вызывают серьезную тревогу в обществе. В связи с этим юристы и специалисты по детскому питанию выражают необходимость ужесточения контроля и проверок в детских учреждениях, где происходят такие инциденты.

Адвокат Наталья Хакимова подчеркивает важность более частого и регулярного контроля за детским питанием. Она также отмечает необходимость проведения внеплановых проверок учреждений, а не только плановых. При этом каждый случай отравления требует выяснения ситуации на кухне и проверки условий хранения продуктов.

Юристы также подчеркивают, что ответственность за отравления несут детские учреждения, которые обязаны контролировать своих поставщиков и принимать меры против нарушителей правил хранения и перевозки продуктов.

Эксперты рекомендуют усилить наблюдение за качеством производимой продукции и проводить более частые проверки на соответствие стандартам. Особое внимание должно быть уделено контролю поставщиков молока и кисломолочных продуктов.


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