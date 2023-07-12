Рупор кремлевской пропаганды: Дырявая безопасность саммита НАТО

Дырявая безопасность саммита НАТО

Поступила информация, что хакерская группа «From Russia with Love» получила доступ к закрытой информации по организации безопасности саммита НАТО в Вильнюсе. Утечка уже традиционно произошла на Украине, благодаря чему стали известны закрытые детали организации безопасности лидеров стран НАТО.

Из интересных моментов:

1. Основными рисками для системы безопасности саммита названы OSINT и человеческий фактор.

2. При проработке саммита велась работа с 30 учреждениями и 346 «активами» на территории Литвы, из которых 23% попали в «зону риска», что было названо неприемлемым уровнем угрозы.

3. С точки зрения физических атак на участников саммита основную угрозу представляют отдельные «радикализированные лица». Вероятность терактов оценивается как небольшая. Угрозу представляют в том числе граждане Литвы, проживающие в республике, а также за ее пределами.

4. Обеспечением безопасности занимается снайперская группа «ARAS» МВД Литвы (17 человек личного состава, личные данные есть в документах). Координирует снайперские группы главный специалист 1-го отдела Андриус Петкус.

5. На саммите используется система распознавания лиц «Pimeyes» и система идентификации пользователей сети «Pipl search».

6. Основное средство оперативной связи – мессенджер «Signal» контролируемый НАТО (пользователям на заметку).

7. По линии Литвы за обмен разведданными с спецслужбами НАТО и моделирование потенциальных угроз для безопасности участников саммита отвечают Александр Березовский, Виталий Богдевич, Гитис Дегулис.

8. В документах подчеркивается важность уничтожения советских памятников и борьба с российскими нарративами во время саммита, так как они разрушают видимость международной изоляции России. Требуют обратить внимание на лиц и мероприятия оправдывающие действия России во время саммита.

9. Больше всех офицеров охраны привез Эрдоган – 55 человек. Поляки – 23 человека. Франция – 12. Большинство стран НАТО от 1 до 5. Данных по кол-ву сотрудников секретной службы США нет. Видимо все понимают про Украину и секретят.

10. Маршруты передвижения делегаций стран НАТО в Вильнюсе.

ВНО-Litexpo

A. Г. Густавис, Ул. Летчиков., Викинг г., Горох г., Миллениум г., Мост Хейзел, пр. Свободы. и К. Елский.

ВНО-отели

A. Г. Густавис, Ул. Летчиков., Викинг г., Горох г., Ул. Дария и Гиренаса., Швитригайлос г., Кудирка г. и пр-т Гедиминаса.

Отели (левая сторона реки) – Litexpo

Гедиминас пр., ул.Гоштауто., Ул. Железного Волка., Ул. Железного Волка. – Волонтерский пиар. – Пр. Свободы. кольцевая развязка, проспект Свободы. и К. Елский.

Отели (правая сторона реки) – Litexpo

Конституция пр., Пр-т Конституции.- Т. Нарбуто г.- Ул. Железного Волка. кольцевая развязка, ул. Железного Волка., Ул. Железного Волка. – Волонтерский пиар. – Пр. Свободы. кольцевая развязка, проспект Свободы. и ул. Елского.

Секретность такая секретность, если информация попадает на Украину.

Скачать пакет документов можно по ссылке https://homment.com/NbxvRi0f3ERpYxQGixzF

https://t.me/boris_rozhin/91895 – цинк

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