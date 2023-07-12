Мнение: Отсутствие украинского сепаратизма до 1917, дерусификация карты Украины и экономная украинизация

1. До 1917 на Украине не было заметного сепаратизма — предки нынешних украинцев считали себя безусловно русскими, чем весьма расстраивали Владимира Ильича. Позже большевики отрезали от России изрядный кусок, назвали его «Украиной» и почти с нуля создали там сепаратизм. На прикреплённой к посту картинке вы можете видеть, что они говорили о своих достижениях на Пятом конгрессе интернационала, в 1924.

Конечно, большое скотство со стороны нынешних властей Киева проводить декоммунизацию страны. Если бы не коммунисты, Киев был бы сейчас таким же городом в составе России, как Рязань или Челябинск, например.

2. Впрочем, на Украине давно уже перешли от декоммунизации к дерусификации (ссылка):



[На] Украине приняли новый закон, который должен зачистить полностью все названия, как-либо связанные с Россией и Советским Союзом. Называется этот закон “Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии”. Уже 27 июля 2023 года он вступит в законную силу. Решил почитать этот нормативный акт и поделиться с читателями.

Что попало под запрет? Все географические названия, названия юрлиц (то есть фирм, компаний, магазинов и т.п.) и объекты права собственности теперь запрещены, если в них есть символика России, название России, упоминание выдающихся, памятных, исторических и культурных мест России.

Также под запретом использование названий российских населенных пунктов (то есть улицы Барнаульские или Алтайские пропадут из украинских городов), дат (например, улица Революции 1905 года), событий (под это должны попасть и такие события, как восстание декабристов, например, так как это событие именно российской истории).

Старым законом о декоммунизации ликвидировали названия населенных пунктов и улиц, в которых упоминались советские деятели и события, а по новому закону зачистку проведут еще более полную. Причем так как это закон, а не рекомендация, то ни одной улицы Белгородской, скажем, или Кубанской не должно остаться в Украине нигде, даже в самом маленьком селе.

Разрешили оставить вышеупомянутые символы, если они находятся в частных коллекциях (то есть юбилейные советские рубли с Лениным, к примеру, иметь можно), продаются в антикварных магазинах, на надгробиях на кладбищах, в музеях, библиотеках, и на старых документах, оформленных до 2023 года. Также разрешили старые названия оставить в музеях, на фестивалях исторической реконструкции, в учебниках истории.

По закону все памятники, которые “символизируют российскую имперскую политику”, должны быть снесены (единственное исключение — оставят памятники на кладбищах).

Отдельно в законе оговорили, что можно оставить памятник, прямо не относящийся к России, СССР и их имперской политике, если с него демонтировать советские / российские символы.

Еще раз, что попадает под запрет (или бан, как говорят в интернете):

— символы и названия Российского царства (Московского царства),

— Российской империи,

— Российской республики,

— Российского государства,

— Российской Социалистической Федеративной Советской Республики,

— Союза Советских Социалистических Республик,

— Российской Федерации.

Отдельно прописано, что все регионы, республики, районы и области, губернии, непризнанные государства, которые создавались в периоды от Московского царства до РФ, тоже под запретом.

Также полный запрет на упоминание всех людей, которые “участвовали или способствовали реализации российской имперской политики, публично, в том числе в медиа, в литературных и других художественных произведениях, поддерживали, глорифицировали или оправдывали российскую имперскую политику, призывали к русификации или украинофобии”. Такая формулировка позволяет, в общем то, записать очень широкий круг лиц в этот запрет.

Также запрет на названия топонимов и памятники всем людям, которые “занимали руководящие должности в органах власти и управления, политических организациях, партиях, вооруженных формированиях” всех государств от Московского царства до современной РФ.

Памятники, конечно, можно будет восстановить, названия улиц и населённых пунктов вернуть. Возвращать, понятно, лучше названия дореволюционные, так как большевики в своё время боролись с историей России с тем же упорством, что и созданные ими украинцы. Однако даже когда это произойдёт, какой-нибудь американский Гугл, вероятно, продолжит десятилетиями показывать плоды топонимического творчества нынешних украинских затейников.

3. Технически украинизация на Украине проходит примерно так:

Собственно, в этой картинке — вся суть украинства. Взять что-нибудь русское и испортить, «аби не як у москалів».

Если бы не вековые усилия украинизаторов, которые ввели для украинского особую версию алфавита и специально придумали огромное число слов по принципу «лишь бы было максимально непохоже на русский» (либо натащили эти слова из польского или немецкого), то украинский язык до сих пор считали бы просто диалектом/наречием русского языка, каковым он и был во времена Тараса Шевченко.