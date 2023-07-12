Скандалы: Повышение цен на газ в России

Как Газпром возмещает свои потери в Европе

Из-за «развода» с Европой «Газпром» потеряет около 90 млрд долларов выручки. Европейцы при этом и не собираются «замерзать». А вот в России за период 2022–2025 годов цены на газ вырастут сильнее, чем средний уровень потребительских цен.

О том, что потеря европейского рынка для «Газпрома» (а именно страны дальнего зарубежья занимали около 73% в структуре выручки компании) рано или поздно ляжет на плечи рядовых россиян, эксперты предупреждали еще после взрывов на «Северных потоках».

С 1 декабря 2022 года произошло внеочередное повышение тарифов на газ. Для россиян «голубое топливо» подорожало на 8,5%. А накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила об уже двукратном увеличении цен. С 1 июля 2024 года стоимость газа должна увеличиться еще на 8%, и затем вновь на 8% летом 2025 года. До этого индексация предполагалась на уровне 7%.

Реакция блогосферы на решение ФАС была бурной. Вот лишь некоторые ироничные комментарии авторов крупных тг-каналов, пишущих об экономике:

«Глупый Запад думал, что сможет задушить Национальное состояние, но не тут-то было. „Газпром“ дал асимметричный ответ самонадеянным англосаксам: россиянам планируют резко повысить цены на газ после крушения доходов Газпрома». «8% еще по-божески, если вспомнить, что для компенсации потерь „Газпрома“ от закрытия европейского рынка в Госдуме предлагали сделать ценообразование рыночным и продавать газ по долгосрочным контрактам с правилом „бери или плати“. В пересчете на душу населения компенсация потерь „Газпрома“ обойдется в 22,6 тыс. рублей в год каждому россиянину».

Это наш общий газ, а деньги есть только у вас

Чистая выручка от продаж Группы Газпром по итогам 2022 года составила 11,674 трлн рублей (+14% к 2021 году). А вот чистая прибыль «Газпрома» по МСФО упала на 41,4% до 1,3 трлн рублей (2,16 трлн в 2021 году). Чистый долг вырос до 3,8 трлн рублей (32%).

Но пока, отмечает заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев, «Газпром» существенных потерь не испытал.

«В 2022 году он получил от экспорта газа примерно на 20% больше дохода в рублёвом выражении, чем в 2021 году. Если говорить о перспективах ближайших лет, то выручка „Газпрома“, несомненно, будет сокращаться под влиянием спада экспорта в Европу и снижения цен. Однако насколько она снизится — зависит от этих двух факторов, а также от темпов ввода в эксплуатацию газопроводов в восточном направлении», — говорит Григорьев.

Действительно, минувший год, мягко говоря, сложно назвать типичным для компании. Финансовые результаты (в том числе и с учетом ажиотажных цен на газ) впечатляют даже при условии, что по итогам 2022 года экспорт газа в дальнее зарубежье сократился до 100,9 млрд кубометров против 185,1 млрд годом ранее. И это самый низкий показатель экспорта с 90-х годов. То есть всего за год компания потеряла почти половину «самых вкусных» экспортных объемов.

Но принцип работы Газпрома годами оставался неизменным: в приоритете экспорт, выручка от которого в разы превышала выручку от продаж на внутреннем рынке.

Так, по итогам 2021 газовые экспортные доходы «Газпрома» составили около 4 трлн рублей. На внутрироссийском рынке компания продала 247 млрд кубометров газа, что принесло гиганту чистой выручки лишь около одного триллиона рублей. Стоит также отметить, что в целом продажа газа формирует 55% всей выручки ПАО «Газпром» (плюс продажа нефти, нефтерподуктов и газового конденсата, мизер приходится на производство и продажу тепловой и электрической энергии).

При этом, как отмечается в годовом отчете ПАО «Газпром» за 2022 год, уровень газификации природным газом в среднем по России составляет 73,1%. И рядовому жителю где-нибудь в Восточной Сибири даже неведомо, что в 21 веке уже можно отказаться от печки с дровами.

С россиян — миллиарды…

Александр Григорьев напоминает, что 2016–2021 годах цены на газ росли сдержанными темпами (в среднем на 3% в год для промышленных потребителей, по данным Росстата).

«При этом индексация цен на газ всё больше проводится не по постоянному графику, а по необходимости. В 2022 году была проведена двойная индексация (1 июля на 5% и 1 декабря на 8,5%), а в 2023 году индексации не планируется. За период 2022–2025 годов цены на газ вырастут сильнее, чем средний уровень потребительских цен (+33% против +28%)», — уточняет заместитель генерального директора ИПЕМ.

Аналитики БКС Экспресс, подсчитали, что пересмотр цен на газ в 2024 и 2025 годах принесет компании дополнительно десятки миллиардов рублей.

«Компания продает на внутренний российский рынок где-то 250 млрд куб. м в год по средней регулируемой цене около 4 500 рублей за тыс. куб. м. Два последовательных повышения на 8% увеличат эту цену до 5 250 рублей за тыс. куб. м, а не до 5 150 рублей за тыс. куб. м, если бы индексация составила 7%. Таким образом, в 2025 году средняя цена может быть на 100 рублей за тыс. куб. м выше, чем мы ожидали ранее, что принесет компании дополнительную выручку в размере 25 млрд рублей ($275 млн)», — сообщает «БКС Эксперсс».

…, но это копейки для Газпрома

Аналитики считают, что для газового гиганта — это мизер. И предстоящее повышение цен на газ не компенсирует грандиозные потери «Газпрома» на внешнем рынке.

Директор Институт национальной энергетики Сергей Правосудов напоминает, что все последние годы тарифы индексировались ниже уровня инфляции. Сейчас инфляцию приходится догонять.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов также считает, что «с 24 февраля 2022 года у нас все же изменились входящие обстоятельства».

«В частности, и такой показатель, как инфляция, которая резко выросла относительно заложенных на 2022 год показателей. Плюс накопительная инфляция за 2023 и 2024 годы будет больше. С одной стороны, у нас принято ругать статистические органы за то, что они неправильно считают индекс потребительских цен. Но при этом те, кто критикует Росстат, забывают о том, что показатели инфляции закладываются в том числе и в тарифы. И если бы показатели считали так, как предлагают некоторые экономисты, с инфляцией 12%, 20% и даже выше, то это бы означало, что рядовому потребителю пришлось бы настолько больше платить и за коммунальные услуги», — говорит Фролов.

Он также напоминает, что газ — социально значимый товар.

«И, на мой взгляд, это ошибочное мнение, что индексация цен позволит „Газпрому“ возместить потери. В масштабах внешнего рынка — это ни о чем. Просто компенсируется набегающая инфляция. Внутренний рынок для компании безусловно прибыльный, но эта прибыль относительно невелика. У нас добыча газа обходится в среднем до 2 тыс рублей за тысячу кубов. Пять лет назад было 1600 рублей. Это только добыть этот газ из скважины. Дальше его еще нужно прокачивать», — отмечает Александр Фролов.

Такого же мнения придерживается и Александр Григорьев: «Повышение цен на 8% для внутренних потребителей не сможет компенсировать ожидаемый спад экспортной выручки „Газпрома“. Кроме того, динамика цен на газ хоть и выше инфляции, но не в разы. Поэтому скорее речь идёт о том, чтобы компенсировать инфляцию и учесть рост инвестиционных затрат».

Но, добавляет Григорьев, для промышленности увеличение на 8% будет ощутимым.

«Например, для машиностроения это малозначимо, а для газохимии, металлургии, производства цемента, азотных удобрений, электро- и теплоэнергетики этот рост крайне важен. Экспортоориентированные отрасли (например, производство азотных удобрений) выдержат такой рост за счёт высоких цен на мировых рынках, а для отраслей, ориентированных на внутренний рынок, встанет вопрос о возможности переноса дополнительных затрат на газ в цены на свою продукцию. Поэтому стоит ожидать соответствующего роста цен на электро- и теплоэнергию для коммерческих потребителей», — говорит Александр Григорьев.

Отметим, что основными потребителями природного газа в России являются производители электроэнергии и тепла (35%). На долю населения приходится лишь 11%. И оптовые цены на газ для регионов страны разнятся. В среднем они составляют 4-4,5 тыс. руб./тыс. м3.

«И если рассматривать оптовые цены на газ для коммерческих потребителей в Единой системе газоснабжения, то максимальный уровень (почти 6 тыс. руб./тыс. м3) характерен для регионов Юга России и Северного Кавказа», — добавляет Григорьев.

Знакомьтесь, россияне — это «Газпром»

ФАС уже высказалась: индексация тарифов позволит газовому гиганту вкладывать деньги в газификацию регионов, строить новые газопроводы для потребителей, ремонтировать старые газопроводы для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей.

«Действительно, „Газпром“ на ближайшие годы планирует реализацию крайне затратных инвестиционных проектов. Например, по данным „Газпром межрегионгаза“, инвестиции в Программу развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы, а также в догазификацию составят свыше 1 265 млрд рублей, тогда как в 2010-е годы на газификацию „Газпромом“ расходовалось в среднем около 30 млрд рублей в год. И это даже не говоря об экспортных газотранспортных проектах», — говорит заместитель генерального директора Институт проблем естественных монополий Александр Григорьев.

На уточняющий вопрос «Новых Известий» — на сколько процентов в ближайшем будущем тогда вырастит уровень газификации в России — эксперт отметил, что дело не в том, чтобы просто перевести газ со внешнего рынка на внутренний.

«Проблема в том, что для увеличения газификации нужно строить газораспределительную инфраструктуру, а в некоторых регионах — и магистральные газопроводы», — уточнил Григорьев.

И добавил: наиболее проблемный регион России в плане газификации — Восточная Сибирь (условно от Красноярска до Читы), где нет газотранспортной инфраструктуры, а потому газификация будет наиболее затратной.

Остается надеяться, что гигант выполнит свои обязательства по объему инвестиций в программы газификации регионов РФ. А давняя история о том, как по мановению волшебной палочки точечно газифицировали глухую деревню Мартыновка в Курганской области, останется исключением. Мартыновка — родина предков председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова. Голубое топливо на самой окраине Зауралья появилось после того, как Зубков совершил туда личный визит. Ностальгия, видимо. При этом уровень газификации Курганской области в тот момент едва превышал 50%, в сельской местности этот показатель был куда скромнее — порядка 36%.

Хороших новостей не будет

«Новые Известия» сообщали, что по итогам 2022 года «Газпром» остался крупнейшим налогоплательщиком страны. Сумма налогов и сборов в бюджеты всех уровней составила 6,6 трлн рублей, а это почти 12% от консолидированного бюджета РФ.

Так, только НДПИ составил 2,9 трлн рублей, включая 1,24 трлн рублей, которые компании под давлением Минфина пришлось выплатить в соответствии с недавним законом о разовом повышении НДПИ для «Газпрома». Налоги, сборы, дивиденды составили почти 50% от валовой выручки газового гиганта.

В текущем году, по некоторым прогнозам, поставки трубопроводного газа в Европу, вероятнее всего, сократятся еще более значительно и составят не более 50 млрд кубометров. А это для «Газпрома» это был самый высокодоходный рынок.

Экспортная выручка «Газпрома» от европейского направления в 2023 году может снизиться в четыре раза, до 30 миллиардов долларов. При этом бюджет потеряет около 28 миллиардов долларов, но потери будут компенсироваться увеличением налоговой нагрузки на «Газпром» в результате повышения НДПИ и ростом поставок в Китай, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

«Газовая дыра» в пересчете на рубли, это около 2,6 трлн рублей. И это сумма сопоставимая, например, с годовым бюджетом государственной медицины по ОМС (2,9 трлн рублей). Сам «Газпром», оценивает «Выгон Консалтинг», из-за «развода» с Европой потеряет около $90 млрд выручки по сравнению с прошлым годом.

Фото: Скандалы.ру

Екатерина Максимова