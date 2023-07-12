Выбеленный деним – новинка летней моды: тенденции светлых джинсов, которые выходят на первый план

Сначала все модные инфлюенсеры облачились в этот деним, а следом за ними эффектный лук примерили их верные подписчицы, выбрав сторону света. По словам стилистов, выбеленные джинсы – новый тренд этого сезона, ставший отличным вариантом на жаркое лето.

Модницы уже отложили до осени черные и темно-синие брючки, пытаясь идти в ногу с тенденциями. А мы расскажем, на какие модели обратить внимание этим летом и как носить светлые джинсы, чтобы эффектно выглядеть.

Идеальный белый для лета

С повышением температуры на улице мы меняем гардероб и выбираем одежду, которую не решались носить в слякоть и грязь. Выбеленный деним, идеально подходящий для лета, мгновенно преобразит любой образ. Белые, словно мел джинсы вновь на пике моды, кроме того, такой цвет крайне приятен для глаз.

Блогер Элен Дэвис уверяет: выбеленный деним несет в себе непринужденную летнюю атмосферу, поэтому не стоит пренебрегать возможностью примерить на себя ультрамодные джинсы.

Квинтэссенция летнего образа

Стилисты, считающие, что выбеленные штаны и комбинезоны – это квинтэссенция летнего образа, рекомендуют к приобретению как облегающие, так и мешковатые модели, которые помогут создать наряд для беззаботных прогулок.

Любая женщина, облачившаяся в светлый деним, без усилий будет выглядеть гламурно и стильно.

Облегающие джинсы

Модницы со стройными ногами и отсутствием лишнего веса должны обратить свое внимание на брючки, которые эффектно подчеркнут роскошную фигуру. В меру облегающие джинсы – прекрасный вариант на лето, которые создадут атмосферу непринужденности.

Дополнить модный образ можно темной футболкой и кожаными босоножками.

Скинни для стройняшек

Что бы ни говорили хейтеры, считающие, что очень узкие джинсы – это антитренд, скинни прочно вошли в категорию must have в гардеробе. Стилисты рассуждают о том, что обтягивающие брючки – нарочитая сексуальность, и предлагают юным модницам присмотреться к наряду, который просто дышит легкой изысканностью. Они советуют приобрести выбеленные скинни, прекрасно сочетающиеся с любыми вещами.

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А когда станет прохладно, можно надеть объемный вязаный свитер или модный тренч, дополнив образ обувью на плоской подошве.

Искусственно состаренный деним

Потертые джинсы, словно намеренно состаренные, всегда будут актуальной моделью на лето. Универсальная вещь, давно нашедшая свое место в уличной моде, привлекает к себе внимание окружающих. Чтобы «уравновесить» образ, лучше подбирать к таким джинсам футболки или топы некричащих оттенков.

Потертый деним сам по себе является очень яркой и оригинальной вещью, которая подойдет как для учебы, так и похода на вечеринку.

Джинсы с высокой талией

В последние годы брюки с высокой талией пережили настоящий бум. И это понятно: такие джинсы очень хорошо скрывают недостатки фигуры, в частности, широкие бедра и выпирающий животик.

Летние выбеленные брючки с завышенной талией эффектно смотрятся как на юных модницах, так и зрелых женщинах, которые хотят выглядеть стильно. Деним можно сочетать с укороченным топом, удлиненным кардиганом или любимой футболкой, идеально подходящей для посиделок с друзьями.

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Модный клеш

Джинсы со штанинами, расходящимися от колена к щиколотке, идеально подойдут женщинам с полными бедрами и массивным верхом: они сделают силуэт более стройным. Клеш, создающий винтажную атмосферу, вернул себе былую славу, а фэшн-блогеры провозгласили их «нестареющей моделью». И это еще одна причина добавить расклешенные брюки в свой гардероб.

Стилисты рекомендуют носить клеш только с приталенным верхом, дополнив аутфит ботинками на массивной подошве или туфлями на каблуке.

Деним для самых смелых

Рваными джинсами с потертостями уже никого не удивишь, и дизайнеры с удовольствием экспериментируют со своим денимом, создавая необычные модели. Правда, носить их смогут только самые смелые модницы, обожающие быть в центре внимания окружающих.

Джинсы с огромными вырезами спереди – рискованный вариант для девушек, которые не боятся пробовать что-то новое. Добавлять в такой образ яркие акценты нежелательно, лучше всего сделать ставку на элегантный верх: спокойные и нейтральные тона приглушат провокационность модели.

Мешковатые джинсы

Штаны в стиле рэперов – ультраширокие модели с низкой посадкой – этим летом удостоились звания модных. Джинсы в уличном стиле, занимающие лидирующие позиции в списке главных трендов года, можно носить с любым верхом и с любой обувью.

Мешковатые выбеленные джинсы, в которые переоделись модные блогеры, вряд ли утратят свою актуальность и в следующем году.