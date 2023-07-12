Длинные юбки свободного кроя в стиле бохо для стильного лета: с оборками или контрастными принтами

Продолжает быть актуальным в этом сезоне стиль бохо. Если вы хотите презентовать образ в такой эстетике, тогда обязательно пополните гардероб длинной юбкой (или миди-длины) свободного кроя. Разнообразие моделей поражает, потому вам будет из чего выбрать.

Принт и цвета

Отдайте предпочтение длинной юбке свободного кроя с этническим принтом, ведь такой рисунок как нельзя лучше вписывается в эстетику богемного стиля. Черно-коричневая цветовая гамма будет весьма уместна. Также можно рассмотреть все оттенки красного и оранжевого цветов: от яркого насыщенного до приглушенного пастельного.

Абстрактные узоры тоже вполне подойдут для воплощения богемной эстетики. Если выбираете юбку с контрастными принтами, тогда лучше всего сочетать ее с нейтральным верхом. Если же у вас однотонная юбка, тогда кофта может быть с любым рисунком.

Для презентации романтичного и женственного образа присмотритесь к юбкам в цветочек. Только выбирайте мелкий, а не крупный принт.

Декор

Отдавайте предпочтение юбкам с высокой посадкой. Верх обязательно заправляйте в юбку, если у вас длинная кофта. Очень уместно будет сочетать длинную юбку с кроп-топом, чтобы сделать гармоничный пропорциональный силут и визуально удлинить ноги.

Присмотритесь к юбкам с оборками, если хотите получить романтичный образ. Юбка с запахом — прекрасное решение для миниатюрных девушек, которым хочется казаться выше и стройнее.

Летом очень важно удобство, поэтому вы можете рассмотреть комфортные юбки свободного или прямого кроя с эластичной резинкой в районе талии. Обращайте внимание на ткань. Убедитесь в том, что изделие сделано из тонкого и дышащего материала, чтобы вам не было слишком жарко в зной.

Летом сочетайте юбки в стиле бохо с босоножками, вьетнамками, сандалиями, шлепанцами: можно на низком каблуке или на плоской подошве. Также подойдет обувь на невысокой танкетке.