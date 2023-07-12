 

Вместо боулинга в московской школе проходили уроки буллинга

12.07.2023, 19:33, Разное
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Рособрнадзор в ходе проверки общеобразовательных учреждений столицы пресёк продолжавшиеся в течение полугода нарушения в работе одной из школ. В учебном заведении пятиклассников обучали буллингу – агрессивному преследованию и издевательству над сверстниками. 

«В ходе проверки инспектор Рособрнадзора обратила внимание, что уроки боулинга, вопреки требованиям, проходят не в клубе или спортзале, а в обычном классе, а название дисциплины в расписании написано с ошибками. Мы обратились к заведующему по учебной части, нас отвели в аудиторию, а там вместо игры бесовщина какая-то», – сказала представитель ведомства Агриппина Порфирьева.

Оказалось, что школьники украли USB-накопитель у завуча и отредактировали файл с учебной программой. Администрация не заметила подвоха и оперативно нашла педагога по уникальному предмету – им стал физрук. По итогам проверки буллинг вычеркнули из учебных дисциплин, Рособрнадзор также настаивает на увольнении директора школы.

Вместо буллинга с 1 сентября школьники приступят к усиленному изучению боулинга – им предстоит пройти за год двухлетний курс. Многие из учащихся не рады такому нововведению.

«Буллинг был единственным уроком, который никто не прогуливал, – говорит одна из учениц. – Конечно, шаром тоже можно вломить по кумполу, но нас обучали искусству ранить словом – делу куда более тонкому, чем банальный мордобой. И ещё изящной словесности».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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