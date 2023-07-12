На западе Москвы построят учебный комплекс на 350 мест

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12.07.2023, 19:25, Новости дня
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Для строительства школ и детских садов власти российской столицы не редко привлекают инвесторов. Это особенно актуально для девелоперов, которые возводят социальную инфраструктур в составе жилых комплексов.

Так, в районе Филевский парк появится учебный комплекс на 350 мест. Инвестор построит его в составе жилого комплекса на улице Барклая (владения №6 и №6Т). Здание будет разделено на блок для начальных классов, включающий 225 мест, и детский сад для 125 малышей.

Власти уже выдали девелоперу разрешение на строительство частного учебного комплекса в составе ЖК. Об этом рассказала
председатель Москомстройинвеста
Анастасия Пятова.

“Садик сможет вместить пять групп по 25 человек в возрасте от трех до семи лет. Обеспечивается непрерывность образования: сразу после обучения в садике дети могут перейти в блок начальных классов, что удобно и родителям, и малышам”, – отметила чиновник.

Она также уточнила, что инвестор после строительства и ввода в эксплуатацию передаст учебный комплекс частному оператору. Руководитель Мосгосстройнадзора добавил, что он будет представлять из себя здание Т-образной формы переменной этажности от одного до трех этажей общей площадью более девяти тысяч квадратных метров.

“Новый соцобъект обеспечит условия для реализации основных программ начального и дошкольного образования на территории нового жилого квартала”, – отметил Игорь Войстратенко.

Для начальных классов будут оборудованы учебные и специальные кабинеты, а также игровые комнаты групп продленного дня, помещения для индивидуальных занятий с психологом и логопедом, информационный центр с зоной медиатеки.

Для торжественных мероприятий предусмотрен актовый зал на 150 мест. Физкультурный зал оснастят раздевалками и душевыми. Питаться ученики и воспитанники будут в столовой с пищеблоком и обеденным залом на 125 мест. Также для них организуют медицинский блок.

Детский сад будет разделен на групповые блоки, каждый из которых будет включать раздевалку, игровую, спальню, буфет и санузел. Также малыши смогут посещать музыкальный и физкультурный залы, универсальную зону для кружков, кабинеты логопеда и психолога.


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