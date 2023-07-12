WP – критика Зеленского в адрес НАТО привела в ярость американцев на саммите в Вильнюсе

Членов делегации США на саммите в Вильнюсе разозлила критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО из-за неопределённости по вопросу вступления страны в альянс, пишет The Washington Post. Реплика Зеленского резко контрастировала с образом западной гармонии, который на Западе пытались создать вокруг саммита.



АР

Президент Украины Владимир Зеленский потряс саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе, раскритиковав их совместное заявление о будущем членстве страны в альянсе, назвав отсутствие в нём конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным», пишет The Washington Post.

В совместном заявлении по итогам саммита лидеры стран-членов альянса отметили, что смогут «направить приглашение Украине присоединиться к НАТО, когда союзники придут к согласию и будут выполнены условия», которые были поставлены перед Киевом.

Как отмечает издание, многие из союзников по альянсу с осторожностью относятся к риску прямой конфронтации с Россией и пытаются найти баланс между надеждами Украины и прагматическими расчётами безопасности. Однако гневная тирада, которой Зеленский разразился в Twitter ещё до того, как Североатлантический альянс выступил с декларацией о перспективах членства Украины, свидетельствует о том, что лидерам стран НАТО этот баланс найти не удалось.

«Сейчас по пути в Вильнюс мы получили сигналы о том, что определённые формулировки обсуждаются без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины», — написал президент Украины в Twitter.

По словам Зеленского, лидеры стран НАТО несерьёзно относятся к приглашению Украины в альянс, а их подход свидетельствует о том, что вопрос о членстве они хотят сохранить в качестве разменной монеты для последующих переговоров с Россией. «Неопределённость — это слабость», — добавил украинский лидер, отметив, что обсудит этот вопрос на саммите.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попытался сгладить ситуацию, заявив, что альянс никогда прежде не посылал «столь сильный сигнал», как заявления относительно членства Украины и объявления о конкретной поддержке страны. Однако размолвка относительно вступления страны в альянс грозила затмить военную поддержку Киева, о которой предстояло объявить на саммите.

Впрочем, после прибытия в Вильнюс Зеленский выбрал более примирительный тон, заявив, что не потерял «веру» в сильный НАТО, который, по его словам, может стать ещё сильнее вместе с Украиной.

И всё же критика Зеленского резко контрастировала с образом западной гармонии, который создавали президент США Джо Байден и его помощники, ставя президенту в заслугу то, что он помог выйти из тупика относительно членства Швеции в НАТО.

По данным The Washington Post, заявления Зеленского в Twitter удивили политиков на саммите, на котором Байден надеялся возглавить демонстрацию единства против РФ и продемонстрировать свою способность объединять союзников. По словам знакомого с ситуацией чиновника, который предпочёл остаться анонимным, члены делегации США на саммите «были в ярости» из-за критики Зеленского в адрес альянса.



Политики НАТО, которые также беседовали с изданием на условиях анонимности, отметили, что подозревают, что президент Украины использует заявления в Twitter в качестве тактики ведения переговоров. В альянсе полагают, Зеленский стремился оказать «как можно большее давление» до официального утверждения формулировок. Вероятно, глава государства также надеялся донести послание о готовности «бороться до конца» до украинской аудитории.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя заявление Зеленского, отметил, что украинские власти пытаются «вытянуть немного больше из союзников», в частности формулировки конкретных условий, которые Украине необходимо будет выполнить, чтобы получить приглашение в альянс. «На их вкус», формулировки проекта «немного расплывчаты», добавил источник издания.

The Washington Post отмечает, что всё это свидетельствует о том, что встреча Зеленского с Байденом в среду станет одной из самых резонансных на саммите. По словам помощников, она состоится всего за несколько часов до того, как американский президент выступит с «важной» речью, посвященной его глобальному видению и лидерству.

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