Наградить тайно

Согласно его первому Статуту, орден Св. Георгия Победоносца было велено «никогда не снимать». В сегодняшней РФ его присваивают тайными указами.



Орден св. Георгия II степени. Фото: Сергей Смольский / ИТАР-ТАСС

В 2000 году был восстановлен высший военный орден РФ — орден Св. Георгия Победоносца четырех степеней. Но первый его Статут был составлен достаточно неудачно, награждать намечалось исключительно за «подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении внешнего противника, служащие образцом храбрости, самоотверженности и воинского мастерства».

То есть Чечня с ее двумя войнами, несмотря на готовность власти к определенным этическим допущениям, — не проходила. И награждения не производились, ибо не было «нападения внешнего врага». Пришлось вносить изменения в Статут. В 2008-м в него добавили «подвиги и отличия в боевых действиях на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности», служащие опять же образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства. То есть был сделан вполне прозрачный намек: восстановление мира и международной безопасности — понятия широкие, едва ли не безразмерные. Как наши государственные границы.

Оставалось только выбрать непосредственно «образцы храбрости, самоотверженности и воинского мастерства».

Историческое отступление

Впервые орден был учрежден императрицей Екатериной Второй 26 ноября (7 декабря) 1769 года.

ЦИТАТА

«Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы… Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается».

Орден имел четыре степени отличия. Всего награждены более 10 тысяч человек, первой, высшей степенью — 23, из них только четверо стали кавалерами всех четырех степеней. Второй степени ордена были удостоены 125 человек.

Первым кавалером ордена, не считая Екатерины II, в качестве учредителя возложившей на себя знаки I степени, стал в декабре 1769 года подполковник Фёдор Иванович Фабрициан, который был удостоен сразу III степени, минуя низшую. Первым кавалером IV степени стал в феврале 1770 года премьер-майор Рейнгольд Людвиг фон Паткуль.

Надо перечислить и четверых обладателей всех высших степеней ордена. Это очень показательный список.

Поскольку при вручении ордена высшей степени низшей степенью уже не награждали, то из 25 кавалеров I степени только четыре человека стали полными кавалерами ордена Св. Георгия (награжденными всеми четырьмя степенями):

генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский;

генерал-фельдмаршал князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли;

генерал от инфантерии граф Иван Фёдорович Паскевич-Эриванский;

генерал-фельдмаршал граф Иван Иванович Дибич-Забалканский.

Три человека были награждены орденом Св. Георгия с III по I степень:

генерал-фельдмаршал светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический;

генералиссимус князь Александр Васильевич Италийский, граф Суворов-Рымникский;

генерал от кавалерии граф Леонтий Леонтьевич Беннигсен.

Здесь необходимы некоторые пояснения.

Имена победителей Наполеона — Кутузова и Барклая — в объяснениях (для тех, кто учился в нашей школе, во всяком случае) не нуждаются. Что до оставшихся двоих великих полководцев (выше Потемкина! Да что там говорить — выше Суворова!), то:

Паскевич — по оценке его основного биографа (А. Щербатова), вскоре после воцарения Николая I «князь Варшавский, по значению своему в государстве, в среде русских подданных не имел себе равного». Единственный в истории полный кавалер одновременно двух орденов — Св. Георгия и Св. Владимира. Обладатель самой большой в истории Российской империи единовременной денежной награды — один млн рублей ассигнациями (1828). Единственный подданный Российской империи, получивший в период правления Николая I в качестве высочайших наград значительные объекты недвижимости «в вечное и потомственное владение», а также вражеские знамена.

Паскевич — подлинный герой Наполеоновских войн; первые высокие награды (и ранения) получил на них.

Потом — Турция…

Потом — Польша.

Усмирение вспыхнувшего в 1830 году мятежа было возложено на графа Паскевича. 25 августа он начал штурм Варшавы, в ходе которого был ранен ядром в левую руку. И в тот же день направил Николаю I курьера (сына Суворова, кстати) с депешей, которая начиналась словами: «Варшава у ног Вашего Императорского Величества». После сдачи Варшавы война продолжалась недолго; отдельные отряды польских войск были рассеяны или обезоружены, а главная армия польская, стоявшая близ Модлина, была оттеснена Паскевичем в Пруссию, где и сложила оружие.

В течение 24 следующих лет — наместник Царства Польского.

Памятник Ивану Паскевичу был установлен в Варшаве на площади дома наместника в Краковском предместье и торжественно открыт 21 июня 1870 года в присутствии императора Александра II (снесен поляками в 1917 году).

Мемориальная доска в Полтаве на доме 8 по улице Октябрьской была торжественно открыта и освящена к 230-летию фельдмаршала, 17 мая 2012 года. Демонтирована 27 июля 2022 года по решению исполкома городского совета.

Дибич — тоже герой войн начала XIX века. Потом — при дворе, в ближайшем окружении императора.

В 1828 году (во время войны с Турцией) Дибич находился при действующей армии, сначала без всякой определенной должности. Пользуясь большим доверием императора Николая I и ведя с ним обширную переписку, он руководил военными действиями вполне самостоятельно, помимо главнокомандующего генерал-фельдмаршала графа Витгенштейна, который, не имея возможности ничего предпринять без совещания с Дибичем, представлялся лишь лицом, официально ответственным за неудачи.

В начале 1829 года Дибич был назначен главнокомандующим действующей армией. По справедливому замечанию Мольтке, Дибич, имея в распоряжении относительно слабые средства, предпринимал лишь то, что при данной обстановке было существенно необходимо для достижения цели войны; он дал одно большое сражение (при Кулевче) и взял одну лишь крепость (Силистрию), но успехи эти сломили сопротивление неприятельской армии. Русские войска вплотную подступили к Балканским горам, считавшимся до того времени неодолимыми. После чего Дибич, с минимальными потерями, перешагнул (фигурально выражаясь) через Рог Старой Планины и привел русскую армию к Адрианополю, где смелый и решительный образ действий Дибича ускорил заключение выгодного для РФ мира.

Кампания эта доставила Дибичу титул Забалканского, а 22 сентября 1829 года — чин генерал-фельдмаршала. 12 ноября 1829 года он награжден орденом Св. Георгия I класса.

Изображен на памятнике 1000-летию РФ в Великом Новгороде. Других памятников ему в РФ нет.

Думаю, понятно, почему имена этих полных георгиевских кавалеров остались «непопулярными» в России. Не только потому, что оба были «верными слугами царского режима». Славу русского оружия они завоевывали в ходе войн, которые справедливыми назвать трудно. Дибич проходит как один из участников расправы над декабристами, Паскевича же, подавившего восстания за независимость Польши или Венгрии, и вовсе как-то неловко именовать в числе «прославленных полководцев России».

Предположу, что «орден святого Георгия» и был столь почетен и желанен в русской армии, что был изначально лишен «политического содержания», орденом награждались за личную доблесть, личное мужество, личные заслуги — вне зависимости от целей войны.

Дистиллированная слава, так сказать.

Выдерживались ли эти условия всегда и во всем? Нет, конечно.

Да, в списках кавалеров высшей награды мы не увидим ни одного начальника, скажем, жандармского ведомства, ни Бенкендорфа, в годы Отечественной войны храброго кавалерийского генерала, ни его заместителя Дубельта, ни генерала Орлова, ни Шувалова и прочих (хватало для них других орденов).

Но в числе 250 кавалеров I или II степени никого из них нет.

Правда, в 1813 году I степенью был награжден шведский король Карл XIV Юхан — бывший наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот — за битву при Денневице. В 1823 году орден получил французский принц Луи Ангулемский «за окончание войны в Испании». В 1848 году Николай I пожаловал орден Св. Георгия I степени австрийскому фельдмаршалу Йозефу Радецкому — усмирителю итальянской революции — «за взятие Милана». В 1869 году, к столетнему юбилею учреждения ордена Св. Георгия, знаки ордена I степени были пожалованы германскому императору Вильгельму I, «как ранее награжденному IV степенью ордена». «За участие в войне против французов» в 1870 году высшим военным орденом РФ был награжден австрийский эрцгерцог Альбрехт.

Но это иностранцы. Дипломатия. Как советским орденом «Победа» Сталин наградил не только американского генерала Эйзенхауэра и английского фельдмаршала Монтгомери, но и румынского короля Михая, а потом сверг его с престола.

Александр I был награжден IV степенью ордена 13 декабря 1805 года «за храбрость, проявленную в Аустерлицком сражении» (когда в 1801 году императору предлагали возложить на себя знаки I степени ордена, он отказался). Николай I был награжден IV степенью ордена 1 декабря 1838 года — по выслуге лет, в связи с 25-летием состояния в офицерских чинах.

Ладно, можно придумать, почему Александр III (в то время еще великий князь Александр Александрович) был награжден II степенью ордена 30 ноября 1877 года с формулировкой: «За блистательное выполнение трудной задачи удержания, в течение 5-ти месяцев, превосходящих сил неприятеля от прорыва избранных нами на реке Ловче позиций и за отбитие, 30-го Ноября 1877 года, атаки на Мечку». Но его сыну Николаю II вручили IV степень ордена 25 октября 1915 года «за пребывание в зоне действенного германского артиллерийского огня». То есть там, где миллионы русских солдат по милости царя «находились» не сутки, а — годы.

Но отнесем все это на всем понятные издержки процесса. Трудно назвать абсолютно справедливой наградную систему — тем более в таком сомнительном деле, как военное. Начнешь раздумывать о воинских подвигах, совершенных «во имя», и поневоле приходишь к мысли: эту бы энергию, силу, мужество, героизм — да на более человеколюбивые цели!

Современная жизнь

Итак, в 2008-м состоялось первое награждение. За Южную Осетию ордена Святого Георгия II степени получили трое генералов:

Болдырев Владимир Анатольевич, Зелин Александр Николаевич и Макаров Николай Егорович.

В 2017-м к ним добавились (за Сирию) два кавалера III степени:

Герасимов Валерий Васильевич и Суровикин Сергей Владимирович.

Надо пояснить, кто есть кто.

Болдырев. С 18 декабря 2002 года — командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. С 31 июля 2008 года — Главнокомандующий Сухопутными войсками.

«Владимир Анатольевич — серьезный человек, я его знаю. В свое время он командовал Северо-Кавказским военным округом и имеет за плечами богатый опыт ведения боевых действий», — сказал бывший министр обороны П. Грачев («Независимая газета», 20.03.2009).

«Опыт ведения боевых действий» в Чечне, правда, вызывает сомнения. Качество руководства в скоротечных боях с могучей грузинской армией — тоже.

14 декабря 2009 года контракт с В.А. Болдыревым был продлен, но уже 1 января 2010 года генерал армии написал рапорт об увольнении.

Зелин, генерал-полковник, помощник министра обороны РФ с мая 2012 года. Ранее — командующий ВВС РФ. С 2008 года входил в совет директоров Объединенной авиастроительной компании. Заслуженный военный летчик РФ, кандидат военных наук.

«Известия» в 2012 году писали: «В Генштабе утверждают, что причиной отставки 58-летнего генерала было нежелание Зелина мириться с «урезанными» функциями Главкомата ВВС после реформы, а последней точкой стал отказ возглавить Военно-Воздушную академию им. Жуковского. По иронии судьбы, Зелин сам перебазировал академию из Москвы и Монино в Воронеж.

По словам представителя штаба ВВС, Александр Зелин был этим очень недоволен».

Макаров — генерал армии, начальник Генерального штаба.

Пресса характеризовала Макарова как «экспериментатора, стремящегося уйти от шаблонов не только в боевой подготовке, но и в укладе армейской жизни». В этой связи упоминалось, что, будучи командующим войсками Сибирского военного округа, Макаров в числе первых создал при воинских частях 120 родительских комитетов. А во время призывных кампаний в СибВО лично контролировал работу комиссариатов, создал в интернете специальный сайт, через который призывники и их родители могли пожаловаться на нарушения со стороны военных чиновников.

Весной 2012 года указом президента РФ Макарову присвоено звание Героя РФ за успешное руководство войсками во время войны в Грузии в августе 2008 года.

После отставки с поста министра Анатолия Сердюкова 9 ноября 2012 президент РФ освободил Макарова от должности начальника Генштаба и уволил с военной службы.

Герасимов — начальник Генштаба Вооруженных сил России, командующий российскими силами в Украине. Валерий Герасимов и заместитель командующего российскими силами в Украине генерал Суровикин пропали из публичного пространства в конце июня 2023 года — после неудавшегося мятежа ЧВК «Вагнер».

Герасимов не появлялся на публике или на государственном телевидении с момента прерванного мятежа в субботу, когда Пригожин «потребовал головы» начальника Генштаба. Он не упоминался в пресс-релизах Минобороны РФ с 9 июня.

У Суровикина, надо сказать, весьма экзотическая биография.

В августе 1991 года капитан Суровикин исполнял обязанности командира 1-го мотострелкового батальона Таманской дивизии. Батальон по приказу ГКЧП был отправлен для выставления комендантских постов на Садовом кольце. Во время инцидента в тоннеле на Садовом кольце в ночь с 20 на 21 августа, когда колонна была остановлена протестующими, а на дороге сооружены баррикады, Суровикин произвел два предупредительных выстрела вверх из табельного оружия. Затем с частью колонны (12 боевых машин) прорвался через завалы и ушел с места конфликта. Протестующими была сожжена одна БМП, еще одна получила повреждения, шесть военнослужащих получили ранения, ожоги и травмы.

Тогда погибли трое протестующих: Дмитрий Комарь (раздавлен гусеницами), Илья Кричевский и Владимир Усов (застрелены). Всем троим посмертно присвоено звание Героя Советского Союза — последним в стране.

После поражения ГКЧП Суровикин был арестован, почти семь месяцев находился под стражей. В результате обвинение с Суровикина было снято, так как он, по мнению следствия, выполнял приказы командования. Более того, Суровикин был не просто освобожден, а повышен в звании по личному приказу президента РФ Бориса Ельцина. Который прямо сказал «…а майора Суровикина немедленно освободить», тем самым давая понять, что повышает его в звании за образцовое выполнение воинского долга.

В дальнейшем Суровикин сделал завидную карьеру. С марта по декабрь 2017 года он — командующий Группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии. 28 декабря 2017 года президент РФ Путин вручил генерал-полковнику Суровикину Золотую Звезду Героя Российской Федерации.

Родина высоко оценила доблесть и мужество Сергея Владимировича. Кроме Золотой звезды и ордена Святого Георгия III и IV степени, у него:

три ордена Мужества,

орден «За военные заслуги»,

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени,

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,

медаль «За отвагу»,

медаль «За боевые заслуги»,

медаль «Участнику военной операции в Сирии»,

медали СССР,

орден Дружбы народов (31 марта 2010 года, Белоруссия) — за значительный личный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Любопытно сравнить его судьбу с судьбой другого участника событий августа 1991 года, майора Сергея Евдокимова, однополчанина Суровикина. Это он привел в распоряжение Ельцина танки, посланные к дому правительства совсем с другой целью. С одного из этих танков Ельцин и сделал свое знаменитое заявление у стен Белого дома.

Для объективности — цитата из «Российской газеты» (18 августа 2011 г.).

ЦИТАТА

«Евдокимов: В ночь на 20-е мы ночевали в танках у Белого дома. И стояли весь день 20 августа, вокруг «живое кольцо», пункты питания. К вечеру ко мне приехал замполит и забрал в дивизию. Сначала особист потребовал написать подробную объяснительную, кто и как высказывался о ГКЧП. Я отказался. Чтобы отстал, написал: я, такой-то, перегнал танки к Белому дому. Безмерно уставший ночевал в штабе. Часов в 5 утра меня разбудили и повезли в штаб дивизии. Командир дивизии спросил у замполита: ну что, танки назад угнать можно? Нет, говорит замполит. Комдив махнул рукой: он туда их загонял, пусть он и выгоняет. Утром 21-го все всем стало ясно, войска из Москвы стали выводить. Но шесть наших танков по указу Ельцина оставались у Белого дома до утра 22 августа. 23-го я уже стоял в наряде, и к нам в часть приехали журналисты. Встретивший меня комдив бросил: скажешь им, что я приказал пригнать танки к Белому дому. Где-то через месяц страховая компания «Аско» выдала нам денежную премию. Солдатам — по тысяче рублей, офицерам — по две, мне — три. Ну и комполка Денисову… Через два года мне вручили медаль Защитника Белого дома.

…Сергея Евдокимова из дивизии, что называется, «ушли»: вскоре он перевелся на работу в московский военкомат. В 2000 году уволился из Вооруженных сил «вчистую». Менял работы, был начальником транспортного цеха в компании соратника по обороне Белого дома Братчикова. Потом — директор маленького ЧОПа, охранял заводы одного московского бизнесмена».

В армии нарушитель воинской дисциплины и субординации востребован более не был.

Выполнивший приказ капитан Суровикин сделал, повторяю, карьеру. Образец генерала.

«Не до ордена, была бы Родина»

Кавалеров IV степени — 23 человека. Назову самых известных:

заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Шаманов Владимир Анатольевич,

директор Службы внешней разведки Фрадков Михаил Ефимович;

директор ФСБ Бортников Александр Васильевич;

директор Росгвардии Золотов Виктор Васильевич…

Впрочем, общих списков нет. Орденами у нас награждают келейно. Зато все фамилии, говорят, заносят на стену в Георгиевском зале Кремля — кто интересуется, милости просим.

Награжден ли кто-то «за Украину» — неизвестно.

Павел Гутионтов,

обозреватель «Новой газеты»

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