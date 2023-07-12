 

Выявление ранних признаков высокого холестерина в глазах может спасти жизнь

12.07.2023, 18:58, Разное
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Признаки высокого уровня холестерина, обнаруженные в глазах, требуют немедленной консультации как у офтальмолога, так и у врача общей практики, заявил эксперт. Он может стать источником серьезных проблем со здоровьем, вплоть до сердечных заболеваний и инсульта. Поэтому важно обнаружить и принять меры вовремя, пока не стало слишком поздно.

Особое внимание следует уделить состоянию, известному как arcus senilis, которое может указывать на высокий уровень жирового вещества. Оно проявляется образованием синего, белого или светло-серого кольца вокруг глаза. “Если вы заметили белое кольцо вокруг радужной оболочки, это может быть признаком потенциально высокого уровня холестерина. Глаза являются ранним индикатором проблем с холестерином, поскольку жировые отложения, называемые липидами, начинают накапливаться и формировать кольцо вокруг роговицы”, – объяснил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

Хотя такие признаки встречаются чаще всего у пожилых людей, они могут проявиться в любом возрасте. “Людям моложе 40 лет следует обратить на это особое внимание, так как это может указывать на экстремальный уровень холестерина, требующий консультации как офтальмолога, так и врача общей практики”.

Поскольку высокий уровень холестерина обычно не проявляется специфическими симптомами, самым надежным способом определить его уровень является анализ крови. Только он позволят узнать уровень холестерина.


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