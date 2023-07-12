Минфин: «Нет серьезных опасений за исполнение бюджета в 2023 году»

Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство не испытывает серьезных опасений относительно исполнения бюджета в текущем 2023 году. Однако, по его словам, Минфин и правительство уже готовятся к «мобилизации ресурсов» в следующие три года.

Силуанов подчеркнул, что «проблем нет» в отношении всех основных решений, а в отношении дополнительных ресурсы будут найдены. Министр заверил, что ведомство выполняет все первоочередные обязательства и «находит деньги на новые задачи, которые требуется решить».

Антон Силуанов добавил: «Что касается текущего года, мы в целом достигнем наших плановых задач, поэтому у нас нет особых рисков, связанных с выполнением всех наших обязательств… А вот в следующие три года мы в настоящее время совместно с правительством работаем над задачами по мобилизации ресурсов», — подчеркнул он.

Предварительная оценка Минфина указывает на объем доходов федерального бюджета в январе-июне в размере 12,3 трлн рублей. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Объем расходов за первые полгода текущего года составил 14,9 трлн рублей (рост на 19% по сравнению с прошлым годом). По предварительным данным, дефицит за первое полугодие составил 2,595 трлн рублей, а в июне он уменьшился на 816 млрд рублей.