 

Губернатор Севастополя предложил штрафовать за геометрические фигуры

12.07.2023, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Губернатор Севастополя, знаменитый своими нестандартными идеями, снова вызвал бурю эмоций, предложив внести изменения в законодательство, штрафуя горожан за использование геометрических фигур без разрешения. В своем необычном обращении к жителям, губернатор объявил: «Мы должны осознать опасность, которую несут с собой эти угловатые объекты! Запретим безрассудное использование прямоугольников, кругов, треугольников и прочих геометрических форм!».

Это предложение вызвало смешанные реакции в обществе. Некоторые горожане, взяв на вооружение это новшество, стали создавать фантастические костюмы в форме эллипсов и параллелограммов, собираясь на выставки и карнавалы. Другие жители, не желающие нарушать закон, вынуждены были применять творческий подход, чтобы обойти ограничения. Однако, были и те, кто возмутился идеей губернатора, считая ее абсурдной и бессмысленной.

Между тем, штрафы за использование геометрических фигур уже начали накапливаться, и государственный бюджет начал получать дополнительные средства. Власти заявляют, что эти средства будут направлены на развитие нестандартных идей в архитектуре и дизайне города, создавая уникальную и запоминающуюся атмосферу.

Однако, местные математические ученые и преподаватели начали беседовать о возможных негативных последствиях таких мер. Они предупреждают, что отсутствие геометрических фигур может привести к нарушению гармонии в мире, что понизит уровень математического образования и в конечном счете может привести к катастрофическому снижению эффективности строительных проектов и дизайнерских решений.

Пока общество остается разделенным, губернатор Севастополя продолжает свою кампанию по штрафованию за геометрические фигуры, вплоть до тех пор, пока не найдет достойную альтернативу этому «опасному» аспекту нашей жизни.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Палеоклиматологи подтвердили связь между потеплением и штормами

12.07 / На разрыв

12.07 / Мороженое: продукт с пагубными последствиями для сердца пожилых людей

12.07 / NASA лишило Юрия Гагарина звания первого космонавта

12.07 / Мнение: О чувствах использованного през***а… Опять надули?

12.07 / Скандалы: Российские миллиардеры коллекционируют паспорта

12.07 / Сложная социальная конструкция для Водолеев: как видят счастье разные знаки зодиака

12.07 / Нарушение барьерной функции и воспаление: вредное влияние гликирования на кожу и как остановить процесс

12.07 / Мнение: Коридоры кончаются стенкой (с)

12.07 / Российские ученые научились программировать гибель раковых клеток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика