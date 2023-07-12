Губернатор Севастополя предложил штрафовать за геометрические фигуры

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Губернатор Севастополя, знаменитый своими нестандартными идеями, снова вызвал бурю эмоций, предложив внести изменения в законодательство, штрафуя горожан за использование геометрических фигур без разрешения. В своем необычном обращении к жителям, губернатор объявил: «Мы должны осознать опасность, которую несут с собой эти угловатые объекты! Запретим безрассудное использование прямоугольников, кругов, треугольников и прочих геометрических форм!».

Это предложение вызвало смешанные реакции в обществе. Некоторые горожане, взяв на вооружение это новшество, стали создавать фантастические костюмы в форме эллипсов и параллелограммов, собираясь на выставки и карнавалы. Другие жители, не желающие нарушать закон, вынуждены были применять творческий подход, чтобы обойти ограничения. Однако, были и те, кто возмутился идеей губернатора, считая ее абсурдной и бессмысленной.

Между тем, штрафы за использование геометрических фигур уже начали накапливаться, и государственный бюджет начал получать дополнительные средства. Власти заявляют, что эти средства будут направлены на развитие нестандартных идей в архитектуре и дизайне города, создавая уникальную и запоминающуюся атмосферу.

Однако, местные математические ученые и преподаватели начали беседовать о возможных негативных последствиях таких мер. Они предупреждают, что отсутствие геометрических фигур может привести к нарушению гармонии в мире, что понизит уровень математического образования и в конечном счете может привести к катастрофическому снижению эффективности строительных проектов и дизайнерских решений.

Пока общество остается разделенным, губернатор Севастополя продолжает свою кампанию по штрафованию за геометрические фигуры, вплоть до тех пор, пока не найдет достойную альтернативу этому «опасному» аспекту нашей жизни.

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