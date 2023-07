Палеоклиматологи подтвердили связь между потеплением и штормами

Исследователи из Института физики атмосферы Китайской академии наук обнаружили прямую связь между ростом концентрации углекислого газа в атмосфере и увеличением числа штормов, как сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые изучили осадочные отложения, обнаружив наносы вблизи побережий Японии, Великобритании, Голландии и Португалии, которые свидетельствуют о колебаниях воды в море во время штормов. Измерив концентрацию углекислого газа в этих отложениях, ученые пришли к выводу, что прирост углекислого газа в атмосфере в прошлом сопровождался увеличением числа штормов и других экстремальных погодных условий.

Исследование также обратило внимание на период около 183 миллионов лет назад, когда на Земле произошло Тоарское вымирание (Toarcian turnover). В тот период на фоне быстрого роста температуры и увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере произошло массовое вымирание биологических видов, а также увеличилась активность тропических циклонов, приводящих к штормам.

Ученые отмечают, что полученные результаты свидетельствуют о возможности увеличения числа штормов в будущем при продолжающемся росте антропогенных выбросов парниковых газов.