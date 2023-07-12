 

Мороженое: продукт с пагубными последствиями для сердца пожилых людей

12.07.2023, 17:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гастроэнтеролог Антонина Машарова рекомендует осторожно относиться к употреблению мороженого пожилыми людьми. Данный десерт может нанести вред организму, особенно отрицательно сказываясь на сердечно-сосудистой системе.

“Неограниченное потребление мороженого может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей или усугубить течение уже имеющихся патологий сердца”, – подчеркнула гастроэнтеролог Антонина Машарова.

Медик отметила, что употребление холодных продуктов увеличивает нагрузку на пищеварительную систему, что повышает риск возникновения гастроэнтерологических проблем у пожилых людей. При наличии хронических заболеваний такое потребление продуктов, включая мороженое, становится нежелательным.

“Людям старше 60 лет с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно желчнокаменной болезнью и хроническим панкреатитом, следует избегать мороженого”, – подчеркнула доктор Машарова.

Она также добавила, что мороженое содержит насыщенные жиры, потребление которых может привести к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах и проблемам со здоровьем сердца. Кроме того, при проверке мороженого иногда обнаруживается пальмовое масло.

Высокое содержание сахара, а также простых или быстрых углеводов в мороженом также усугубляют его негативное воздействие на организм. Согласно исследованиям, постоянное потребление подобных микроэлементов может отрицательно сказываться на мозговой функции и когнитивных способностях пожилых людей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Скандалы: Мамут создал HR-портал для мигрантов

12.07 / Жиры и кисломолочка: почему диетологи считают майонез не намного вреднее, а иногда даже полезнее сметаны

12.07 / Эстетика девушки-помидорки: все что мы хотели знать о новом тренде из соцсетей

12.07 / Губернатор Севастополя предложил штрафовать за геометрические фигуры

12.07 / “Вывозят на коляске” – сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек

12.07 / Палеоклиматологи подтвердили связь между потеплением и штормами

12.07 / На разрыв

12.07 / NASA лишило Юрия Гагарина звания первого космонавта

12.07 / Мнение: О чувствах использованного през***а… Опять надули?

12.07 / Скандалы: Российские миллиардеры коллекционируют паспорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика