Мороженое: продукт с пагубными последствиями для сердца пожилых людей

Гастроэнтеролог Антонина Машарова рекомендует осторожно относиться к употреблению мороженого пожилыми людьми. Данный десерт может нанести вред организму, особенно отрицательно сказываясь на сердечно-сосудистой системе.

“Неограниченное потребление мороженого может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей или усугубить течение уже имеющихся патологий сердца”, – подчеркнула гастроэнтеролог Антонина Машарова.

Медик отметила, что употребление холодных продуктов увеличивает нагрузку на пищеварительную систему, что повышает риск возникновения гастроэнтерологических проблем у пожилых людей. При наличии хронических заболеваний такое потребление продуктов, включая мороженое, становится нежелательным.

“Людям старше 60 лет с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно желчнокаменной болезнью и хроническим панкреатитом, следует избегать мороженого”, – подчеркнула доктор Машарова.

Она также добавила, что мороженое содержит насыщенные жиры, потребление которых может привести к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах и проблемам со здоровьем сердца. Кроме того, при проверке мороженого иногда обнаруживается пальмовое масло.

Высокое содержание сахара, а также простых или быстрых углеводов в мороженом также усугубляют его негативное воздействие на организм. Согласно исследованиям, постоянное потребление подобных микроэлементов может отрицательно сказываться на мозговой функции и когнитивных способностях пожилых людей.