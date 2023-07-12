NASA лишило Юрия Гагарина звания первого космонавта

Учёный совет Национального управления по аэронавтике и

исследованию космического пространства США передал звание

первого в истории космонавта Нилу Армстронгу.

Как отмечается в опубликованной на сайте НАСА резолюции, Юрий

Гагарин не может считаться первым человеком в космосе, так как не покидал

земную орбиту и свой корабль.

«Новые подходы к изучению астрономии позволяют нам сделать

заключение, что космонавтом является только тот человек, который высадился на иное

космическое тело. Гагарина можно назвать пилотом корабля «Восток», но первым настоящим

космонавтом был Нил Армстронг», – резюмировали американцы.

Эта информация будет первым делом отражена в школьных курсах западных стран – учащимся решили рассказывать в первую очередь о полёте Нила Армстронга, а также о лидирующей и направляющей роли США в освоении космического пространства. Также в Хьюстоне в ближайшую неделю состоится демонтаж памятника Гагарину.

«Скорее всего, имя Юрия Гагарина не уберут из французских

учебников. Он будет упоминаться в ряду десятка других космонавтов, кто летал на

орбиту в 1960-х и 1970-х годах, – сказал агентству Reuters министр образования

Франции Шарль Латэн. – Но надо понимать, что это далеко не главная, не первостепенная фигура – тем более, что мы не знаем, летал ли он добровольно».

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