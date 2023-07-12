Мнение: О чувствах использованного през***а… Опять надули?

Да что ж творится-то! Ну никогда ведь такого не было — и вот, опять…

Обманули. Обвели. Надули. Пообещали — и «кинули». Попользовали и…

А как пели, как сладко пели! «Великим лидером» — называли. «Человеком года» — признавали. Руку жали, в овациях купали, на заверения не скупились.

И вот…

Ты теперь, в один миг — не герой, не демиург, а обычный маленький человечек, чужой для всех на чужом для тебя празднике жизни, одинокий и потерянный…

И даже твоя жена — уже вроде как «не твоя»: вон, чисто по-женски болтает о модах с какой-то там министершей. И все вокруг также заняты болтовнёй, будто бы нарочно не обращая никакого внимания на тебя. Ведь они уже всё сказали в своём итоговом коммюнике: будь благодарен, что твою страну там вообще упомянули в контексте новых «обещаний».



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А ты такой стоишь — одинокий, в гимнастёрке, когда все вокруг в дорогих костюмах и бальных платьях «от кутюр». И всей кожей ощущаешь, как там, за сотни километров от этого мирного места твои лучшие люди гибнут сотнями лишь потому, что эти солидные господа, наобещав с три короба, не дали даже половины обещанного…

Что должен чувствовать президент, которого «использовали» как през… прокси в чужих разборках?

Впрочем, разве другого през***а не точно так же использовали не менее влиятельные игроки?

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