 

Мнение: О чувствах использованного през***а… Опять надули?

12.07.2023, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Да что ж творится-то! Ну никогда ведь такого не было — и вот, опять

Обманули. Обвели. Надули. Пообещали — и «кинули». Попользовали и…

А как пели, как сладко пели! «Великим лидером» — называли. «Человеком года» — признавали. Руку жали, в овациях купали, на заверения не скупились.

И вот…

Ты теперь, в один миг — не герой, не демиург, а обычный маленький человечек, чужой для всех на чужом для тебя празднике жизни, одинокий и потерянный…

И даже твоя жена — уже вроде как «не твоя»: вон, чисто по-женски болтает о модах с какой-то там министершей. И все вокруг также заняты болтовнёй, будто бы нарочно не обращая никакого внимания на тебя. Ведь они уже всё сказали в своём итоговом коммюнике: будь благодарен, что твою страну там вообще упомянули в контексте новых «обещаний».


Фото © AP

А ты такой стоишь — одинокий, в гимнастёрке, когда все вокруг в дорогих костюмах и бальных платьях «от кутюр». И всей кожей ощущаешь, как там, за сотни километров от этого мирного места твои лучшие люди гибнут сотнями лишь потому, что эти солидные господа, наобещав с три короба, не дали даже половины обещанного…

Что должен чувствовать президент, которого «использовали» как през… прокси в чужих разборках?

Впрочем, разве другого през***а не точно так же использовали не менее влиятельные игроки?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Скандалы: Мамут создал HR-портал для мигрантов

12.07 / Жиры и кисломолочка: почему диетологи считают майонез не намного вреднее, а иногда даже полезнее сметаны

12.07 / Эстетика девушки-помидорки: все что мы хотели знать о новом тренде из соцсетей

12.07 / Губернатор Севастополя предложил штрафовать за геометрические фигуры

12.07 / “Вывозят на коляске” – сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек

12.07 / Палеоклиматологи подтвердили связь между потеплением и штормами

12.07 / На разрыв

12.07 / Мороженое: продукт с пагубными последствиями для сердца пожилых людей

12.07 / NASA лишило Юрия Гагарина звания первого космонавта

12.07 / Скандалы: Российские миллиардеры коллекционируют паспорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика