Скандалы: Российские миллиардеры коллекционируют паспорта

Шестеро российских предпринимателей из списка Forbes отказались от гражданства РФ с момента начала спецоперации на Украине

Имеющих как минимум двойное гражданство в разы больше: по состоянию на 2022 год таковых было 46 из 117 миллиардеров. Задолго до начала СВО почти 60 процентов предпринимателей с состоянием свыше 50 млн долларов имели иностранное гражданство. Почему большинство предпочитает сохранять паспорт гражданина России, но находятся и те, кто отрезает последний путь на родину?

«Я хотел прожить с тобой всю жизнь»

Наиболее драматическим и декларативным стало прощание с гражданством России основателя группы компаний Movchan’s Group Андрея Мовчана. В конце июня он разместил в открытом доступе на своей странице в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ) скан справки о прекращении российского гражданства, сопроводив его исполненным лиризма длинным письмом с прощальными словами, обращёнными к «дорогой, когда-то любимой».

В художественном посте экономист проследил историю своих отношений с родиной, начав с того, что в молодости был «горд и счастлив», что она есть у него. «Тогда я хотел заботиться о тебе и прожить с тобой всю жизнь», – пишет Мовчан, признавая, что «ничего плохого ты лично мне не сделала» и даже «ласкала меня, дарила подарки и давала возможности». Спустя годы он почувствовал безразличие к себе и жестокость по отношению к другим.

В завершение Андрей Мовчан желает стране «самого лучшего», хотя уверен, что «ничего хорошего уже не будет». «Не обессудь – у тебя есть другие, а у меня – другая», – отмечает автор послания, не отрицая возможности увидеться «через много-много лет». Впрочем, добавляет он, «я этого не хочу. Мне всё равно не к чему возвращаться, моя бывшая… Родина».

Мовчан живёт в Великобритании с 2020 года и имеет гражданство Кипра и Израиля. Пост собрал 1,4 тыс. комментариев. «Скатертью дорога» и «Зачем так кочевряжиться?» наиболее ярко отражают отношение аудитории к этому жесту. Впрочем, встречаются и искренние поздравления. На недоумённые вопросы о том, зачем всё это нужно, экономист ответил: «Считайте это эмоциональным действием» и подчеркнул, что заработанным капиталом он обязан не стране, поскольку «нефть не качал, лес не рубил, бюджеты не пилил».

Великолепная шестёрка

Нефть, вернее, по большей части газ качал другой бывший гражданин РФ – основатель газовой компании «Итера», а ныне президент группы «Арети» (любопытная анаграмма, явно демонстрирующая преемственность и даже дань уважения первому крупному бизнесу) Игорь Макаров. О его выходе из российского гражданства стало известно в этом месяце. Информация появилась в профиле бизнесмена на сайте американского журнала Forbes. Состояние Макарова в 2019 году оценивалось в 2,2 млрд долларов. В настоящее время он имеет гражданство Кипра.

Ранее публично, хотя и без излишнего пафоса от российских паспортов отказались основатель холдинга Freedom Тимур Турлов (стал гражданином Казахстана, о чём достаточно лаконично сообщил через тот же Facebook*), экс-глава компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян (получил паспорт Армении), основатель инвестиционного фонда DST Global Юрий Мильнер (имеет паспорт Израиля), создатель платёжного сервиса Revolut Николай Сторонский (является подданным Великобритании) и имеющий паспорт Кипра основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков, сообщивший об этом через Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ).

Этот список с высокой долей вероятности неполный, однако иных публичных заявлений о выходе из российского гражданства среди заметных в мире бизнеса фигур за последнее время не поступало. Нельзя исключать и того, что список будет пополняться в ближайшее время, поскольку процедура выхода из гражданства может длиться от полугода до года в зависимости от места проживания претендующего на отказ от паспорта гражданина: в России – дольше, за границей – быстрее.

Один паспорт хорошо, два или три – лучше

Многие из проживающих за границей российских предпринимателей предпочитают сохранять российский паспорт и при этом обзаводятся гражданством других стран (см. таблицу). Наиболее распространённые – паспорта Кипра и Израиля. Например, помимо российского документа, израильским владеют Михаил Прохоров, Михаил Фридман, Герман Хан, Виктор Вексельберг, Вячеслав Кантор, Роман Абрамович, Дмитрий и Игорь Бухманы.

Гражданами Кипра являются Дмитрий Рыболовлев, Олег Дерипаска, Александр Абрамов, Алексей Кузьмичёв, Леонид Федун и Виктор Вексельберг. Андрей Мельниченко (номер один в рейтинге Forbes 2023 года) и Павел Дуров имеют паспорта Объединённых Арабских Эмиратов, Геннадий Тимченко и Борис Ротенберг – Финляндии, Пётр Авен – Латвии.

Остаётся неизвестным, имеют ли иностранные паспорта такие крупные бизнесмены, как Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон, Владимир Лисин и Алишер Усманов. Последний уже в 2016-м стал нерезидентном России, поскольку к тому моменту более полугода не жил в стране. Тогда же он заявлял, что остаётся гражданином РФ.

На днях появилась информация, что Владимир Лисин перевёл свои доли в НЛМК и Первой грузовой компании из юрисдикции Кипра в структуры, зарегистрированные в столице ОАЭ Абу-Даби, так что нельзя исключать того, что миллиардер имеет гражданства этих стран.

Российский паспорт поможет «пыль не глотать»?

Возникает вопрос: почему некоторым удаётся продолжать бизнес в России и за её пределами, сохраняя российское гражданство, а другие предпочитают отказаться от паспорта РФ? Логично предположить, что уже находящиеся под западными санкциями предприниматели не имеют резона отказываться от родного гражданства. Но есть ли у них шанс быть выведенными из-под санкций в случае демонстративного отказа?

Партнёр фирмы OrlovaErmolenko, заведующий кафедрой практической юриспруденции Московского государственного юридического университета Александр Ермоленко полагает, что рассчитывать на это не стоит:

«Сейчас мы наблюдаем эрозию права в мире. То, что делается на Западе с заморозкой счетов и собственности, с точки зрения права – это караул. Съезжают самые его основы, широко применяются двойные стандарты. А когда права нет, трудно что-то прогнозировать. В этой ситуации отказ от российского гражданства ничего не гарантирует. Можно от него отказаться, а санкции не снимут».

Юрист подчёркивает, что вопрос наложения санкций в целом закрыт от публичного взгляда. Их применение или неприменение зависит от сложных внутренних переговоров, GRа, поэтому понять, почему, например, на Владимира Лисина санкции не наложены, сложно. В итоге, по мнению Ермоленко, отказ от гражданства в большей степени декларативный, нежели утилитарный шаг:

– Отказ от того или иного гражданства – это попытка таким образом обозначить, на какой ты стороне. Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Те, кто находится на стороне России, должны быть с российским паспортом, демонстрировать и проявлять лояльность к этому государству. Те, кто находится по ту сторону, тоже должны зафиксировать свою позицию, если они хотят быть интегрированными в то общество.

Следуя этой логике, бизнесменам, владеющим активами в России, имеет смысл артикулировать тот факт, что у них есть исключительно российское гражданство. Пока мы видим, что большинство никак не комментирует этот вопрос, и исключать наличие у них второго и третьего паспортов невозможно (международной единой базы паспортов не существует). Другое дело, что по закону РФ об этом следует уведомлять компетентные органы.

– При желании спецслужбы могут легко выяснить, у кого из интересующих лиц какие ещё есть паспорта, – говорит Александр Ермоленко. – Это укладывается в рамки так называемой национализации элиты.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”