Сложная социальная конструкция для Водолеев: как видят счастье разные знаки зодиака

То, что делает вас счастливым, зависит от вашего знака зодиака, среды, в которой вы родились и живете, вашей истории, вашей личности и многих других факторов. Сегодня мы коснемся только знаков зодиака через призму информации, предоставленной астрологами. Узнайте, что делает счастливым именно вас по гороскопу.

Овен: ответственность

Овны — прирожденные лидеры, поэтому они счастливы, когда у них есть возможность взять на себя ответственность, проявить свой новаторский дух и полностью следовать своим импульсам. Им нравится быть первопроходцами.

Телец: стабильность и достаток

Будучи земным знаком, Тельца ценит стабильность и безопасность. Это те факторы, которые делают представителя знака счастливым. Управляемый Венерой, Телец имеет склонность к материалам, роскоши и деньгам, поэтому Телец может обнаружить, что счастье заключается в том, чтобы иметь достаточно средств для обеспечения комфортного уровня жизни.

Близнецы: беседы и результаты своей работы

Управляемые Меркурием, планетой общения, Близнецы являются прекрасными ораторами. У этого знака никогда не бывает недостатка в словах, и у него всегда есть лучшие истории, чтобы развлечь толпу. Кроме того, Близнецы любят читать, узнавать новое. Но самое большое счастье, которое может испытать Близнец, — это удовлетворение от завершения того, что он намеревался сделать.

Рак: дом и семья

Этот знак зодиака связан с Луной, домом и семьей, а это означает, что Раки, как правило, чувствуют себя наиболее счастливыми, когда они эмоционально вложены в свою домашнюю жизнь. Создание уютного дома поможет Раку почувствовать себя эмоционально удовлетворенным.

Лев: признание и отказ от гордыни

Поскольку Львом управляет Солнце, он будет чувствовать себя лучше, когда его харизма, таланты и веселый нрав получат признание окружающих. Если представители знака хотят быть по-настоящему счастливыми, им нужно отпустить свою гордость и понять, что похвала, которую они ищут, может быть заменена тем, как удивительно просто выражать себя.

Дева: отказ от перфекционизма и пребывание на природе

У Дев есть естественное стремление к перфекционизму, и это может стать очень утомительным, если они не научатся устанавливать границы. Представителя знака нужно понять и принять следующую вещь: нужно делегировать полномочия и не ожидать идеального результата. Девы могут найти счастье в простоте, поэтому, проводя время с пользой на природе природы, они быстро улучшат свое самочувствие.

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Весы: быть в паре

Весы обычно счастливее всего, когда они с кем-то, кто подходит им как друг, любовник. Однако представителя знака следует поработать над собой и осознать, что счастье в самодостаточности. Это чувство не должно зависеть от других людей.

Скорпион: власть и контроль

Чтобы быть по-настоящему счастливыми, Скорпионам необходимо войти быть у власти и держать ситуацию под контролем. Однако им следует остерегаться того, чтобы не превращаться в авторитарную личность, которая держит окружающих в страхе.

Стрелец: свобода и эксперименты

Стрелец счастлив, когда чувствует свободу, которая позволяет ему бродить, путешествовать, исследовать и экспериментировать. Представителям знака нужно расти и получать новый опыт: — духовный, интеллектуальный и т.д.

Козерог: свои достижения

Козероги должны сосредоточиться на том, чего достигли благодаря своей работе. Для представителей знака воспринимаемый успех играет важную роль в их удовлетворенности и мотивирует их продолжать идти по правильному пути.

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Водолей: быть самим собой, уникальным

Водолеем управляют Сатурн и Уран. Счастье может показаться Водолею социальной конструкцией, тем более что этот знак зодиака может бороться со своими эмоциями и страхом быть осужденным. На самом деле счастье для Водолея связано с непокорностью и выражением индивидуальности. Для представителя знака важно понимать, что он уникальный, особенным, новатор, первопроходец, не такой, как все. Чувствуя себя уверенно, Водолеи могут подключиться к истинной энергии счастья и чувствовать себя в гармонии с собой и окружающим миром.

Рыбы: творчество

Рыбы счастливы, когда погружаются в свои мечты, фантазии и художественные желания. Люди, родившиеся под данным знаком, обычно находят себя в творчестве. Из них получаются прекрасные дизайнеры, модельеры, художники, танцоры и т.д.