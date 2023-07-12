Нарушение барьерной функции и воспаление: вредное влияние гликирования на кожу и как остановить процесс

Читая статьи или просматривая видео об уходе за кожей, вы наверняка не раз слышали такой термин, как «гликирование». Из тех обрывков информации, которые были вам доступны, вы вряд ли смогли понять, что это такое. А ведь процесс гликации может привести к печальным последствиям, если неправильно ухаживать за кожей, подбирать неподходящие средства или не заботиться о своем образе жизни.

Что такое гликирование

Это сложный биохимический процесс, связанный с усвоением и переработкой глюкозы. Молекулы сахара вступают в реакцию со структурными белками кожи – коллагеном и эластином. В результате те повреждаются, а новые образуются слишком медленно. Коллагеновые и эластиновые волокна уплотняются, появляются морщины, ухудшается структура кожи.

Чрезмерное гликирование является серьезной проблемой, особенно если оно преждевременно. Поврежденные липиды и белки, составляющие внутреннюю структуру вашей кожи, неспособны нормально выполнять свои надлежащие функции. Это ставит под угрозу целостность вашей кожи, что приводит к морщинам, повреждениям, воспалениям и тусклости.

Согласно исследованию 2022 года, гликация обычно начинается в возрасте около 20 лет, а первые симптомы, как правило, проявляются на коже ближе к 30 годам. Но существуют способы снизить скорость гликирования и предотвратить признаки преждевременного старения с помощью ухода за кожей и здорового образа жизни.

Как на самом деле работает гликирование

В процессе гликирования молекулы сахара прикрепляются к аминокислотам, из которых состоят липиды и белки в коже. В результате образуется особое вещество, которое, накапливаясь в тканях, приводит к ускоренному старению. Необратимое повреждение волокон и белков кожи препятствует их регенерации.

Когда эти вредные побочные продукты гликирования связываются с коллагеном, это приводит к потере упругости кожи. Согласно исследованию 2022 года, этот процесс также вызывает обесцвечивание и нарушение барьерной функции кожи. К сожалению, гликирование – неизбежный процесс, но у некоторых людей оно происходит быстрее. Например, у людей с диабетом и у тех, кто потребляет чрезмерное количество сахара.

Проблемы с кожей, вызванные гликированием

Гликация может влиять на кожу по-разному. Некоторые из основных проблем, которые он вызывает – это морщины и складки. Когда белки коллагена и эластина повреждаются в процессе гликирования, на поверхности кожи становятся видны линии, участки дряблой кожи, впадины. Вот почему так важно сохранить эти белки цельными как можно дольше.

Также результатом гликирования становится нарушение барьерной функции кожи. Защитный кожный барьер состоит из двух слоев липидов. Когда они повреждаются в результате гликирования, барьер не может должным образом выполнять две свои основные функции: удерживать влагу и не допускать проникновения вредных аллергенов и раздражителей.

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Таким образом, результатом плохой барьерной функции кожи является обезвоживание, раздражение и воспаление. Также было доказано, что гликирование активирует воспалительные пути по всему телу, ухудшая состояние кожи и вызывая такие проблемы, как акне, экзема и розацеа. К счастью, этот процесс можно замедлить или предотвратить на ранней стадии.

Выберите для себя здоровый образ жизни

Результатом гликирования могут быть не только ранние морщины и дряблость кожи. Это состояние также связано с такими серьезными заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, почечная недостаточность, заболевания печени и артрит. К счастью, определенные изменения образа жизни оказываются эффективными для замедления процесса гликирования.

Прежде всего обратите внимание на потребление сахара и регулярно ограничивайте его в рационе. Это в большей степени относится к обработанным пищевым продуктам, сладостям и напиткам, в отличие от натуральных источников углеводов, таких как фрукты и овощи. Их влияние на кожу, наоборот, благотворно.

Также рекомендуется спать от шести до восьми часов в сутки, чтобы поддерживать толерантность к глюкозе и увеличить потребление антиоксидантов. Ограничьте приготовление пищи методами сухого жара, такими как приготовление на гриле, так как это может повысить ваш уровень поврежденных гликацией белков.

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Правильно ухаживайте за кожей

В дополнение к здоровому образу жизни, для борьбы с признаками старения, вызванными гликированием, необходим эффективный уход за кожей. Если вам более 30 лет, попробуйте включить добавки с ретиноидами низкой концентрации в свой рацион и поищите другие антивозрастные ингредиенты, такие как антиоксиданты, керамиды, гиалуроновая кислота и витамин С.

Наряду с морщинами и тусклостью, гликирование может также привести к воспалительным состояниям кожи и повреждению кожного барьера, поскольку оно ухудшает ее структурный состав. Поэтому ищите продукты, которые мягко воздействуют на кожу и обладают успокаивающими свойствами.

Дополнительные меры по уходу

В продаже есть специальные составы по уходу за кожей, которые борются с гликированием. Ищите кремы, содержащие карнозин, который действует как антиоксидант, а также ограничивает связывание глюкозы с коллагеном в вашей коже.

Еще одним важным шагом является защита от солнца, так как УФ-излучение ускоряет процесс гликирования. Поэтому обязательно повторно наносите солнцезащитный крем в течение дня, особенно если вы проводите значительное количество времени на открытом воздухе или перед окном.

Легко чувствовать себя подавленным, применяя к себе антивозрастные привычки и процедуры, особенно с бесконечным потоком противоречивых фактов из интернета. Но не спешите отчаиваться. Гликирование — естественный и неизбежный процесс, но если знать, как остановить или замедлить его воздействие, можно оставаться здоровыми и красивыми долгое время.