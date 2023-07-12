 

Мнение: Коридоры кончаются стенкой (с)

12.07.2023, 16:50, Разное
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Про Швецию, думается, ответ может быть только один: им пригрозили войной, но – с совершенно другой стороны. В конце концов, в мире, в котором США просто взрывают “Потоки”, которые до этого в поте лица и за многие миллиарды долгие годы укладывали в нейтральных водах, в том числе и на немецкие деньги, и никому за это даже ай-яй-яй не говорят, а немцы запуганы так, что даже расследования не открывают – в таком мире у Швеции все пространство выбора оказывается сужено до коридора. Со всем блоком НАТО шведы воевать не будут, поэтому лучше вступить по-хорошему.

Они и вступают.

Источник: Размышления вольного социолога


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