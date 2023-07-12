 

В Москве пройдет творческий фестиваль “Дачное Царицыно”

12.07.2023, 16:45, Новости дня
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С 14 по 23 июля жителей и гостей столицы приглашают на площадку “Зеленый партер” у Черногрязских ворот в музее-заповеднике “Царицыно”. Посетителей летнего праздника ожидает насыщенная театральная, музыкальная, литературная и даже гастрономическая программа. Мероприятия пройдут под открытом небом.

Традиционный фестиваль “Дачное Царицыно” пройдет в Москве уже в пятый раз. Темой нынешнего сезона выбрана реставрация, соответственно, гости творческого праздника будет “реставрировать” и возрождать традиции дачного отдыха, характерные для Царицыно с середины XIX до начала XX столетия.

Более века назад дачный отдых ассоциировался с концертами и спектаклями, интеллектуальными беседами и спортивными соревнованиями. В те времена погостить в усадьбу приезжали философ Владимир Соловьев, поэты Федор Тютчев и
Андрей Белый
, писатель Иван Бунин, композитор Петр Чайковский, певец Леонид Собинов, художники Константин Коровин и
Станислав Жуковский и другие известные деятели.

Как отметила генеральный директор музея-заповедника “Царицыно” Елизавета Фокина, организаторы фестиваля затрагивают тему реставрации как способа сберечь то, что действительно дорого для всех и каждого.

“Реставрация — это не просто восстановление старинных предметов, хотя этому занятию на нашем фестивале будет посвящена одна из творческих лабораторий. Это прежде всего умение ценить не столько вещь, сколько прошлое, о котором она напоминает, и истории, с ней связанные”, – подчеркнула она.

К слову, в этом году гости фестиваля смогут не только наслаждаться музыкой, литературой, кино и театром, но и принять участие в творческих лабораториях, а также попробовать уличную еду со всех концов света. Жители и гости столицы смогут посетить мероприятия бесплатно.

Для участия в творческих лабораториях необходим комплексный билет в музей-заповедник, который будет действовать все десять дней летнего праздника. Приобрести билет, а также ознакомиться с полной программой мероприятий в рамках фестиваля “Дачное Царицыно” можно на сайте учреждения культуры.


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