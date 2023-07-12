 

Мосгоризбирком: В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

12.07.2023, 16:45, Новости дня
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Мосгоризбирком зарегистрировал Дмитрия Гусева, Владислава Даванкова, Леонида Зюганова и Бориса Чернышова. Решение принято на заседании комиссии, сообщает телеканал “Москва 24”.

Гусева выдвинуло столичное отделение партии “Справедливая Россия – За правду”, Даванкова – отделение партии “Новые люди”. Зюганов пойдет на выборы от Коммунистической партии, Чернышов – от ЛДПР.

Мосгоризбирком 10 июля официально зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом в мэры Москвы.

Столичное отделение “Единой России” 9 июня выдвинуло градоначальника на выборы мэра. Он поблагодарил партийцев и выразил надежду на поддержку горожан.

В Цифровом деловом пространстве на Покровке начал работать штаб общественной поддержки Собянина. Он открыт для всех, кто готов делиться идеями по развитию города.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября.


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