Российские ученые научились программировать гибель раковых клеток

Ученые из Национального исследовательского технологического университета МИСИС и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ разработали новаторский метод лечения злокачественных новообразований, используя наночастицы, которые чувствительны к специфическому балансу окисленных и восстановленных веществ внутри раковых клеток.

Эти наночастицы, состоящие из частиц оксида железа, покрытых полимерной оболочкой, содержат соединения, включающие два атома серы (дисульфиды). Оболочка наночастиц вскрывается внутри раковой клетки, высвобождая находящиеся внутри атомы железа (Fe3+), которые в сочетании с дисульфидами вызывают окислительный стресс в раковой клетке, приводя к ее гибели.

Этот метод имеет преимущества, так как объединяет концепцию адресной доставки лекарственных препаратов, восприимчивости веществ к окислительно-восстановительному потенциалу злокачественных образований и направленного воздействия действующих веществ. Исследование ученых было поддержано грантами Российского фонда фундаментальных исследований и НИТУ МИСИС, выигранными по программе Минобрнауки РФ «Приоритет-2030», национального проекта «Наука и университеты».