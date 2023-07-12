 

Витамин D помогает снизить риск развития аутоиммунных заболеваний

12.07.2023, 16:34, Разное
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Наша иммунная система постоянно защищает нас от множества угроз: от коронавируса до грибковых инфекций. Но иногда этот сложный механизм дает сбой, и иммунитет начинает бороться с собственными клетками и тканями организма. Подобные заболевания называют системными, поскольку зачастую поражают целую систему или даже организм. 

Пока неизвестно, какие именно процессы запускают аутоиммунные заболевания. Однако спровоцировать их могут травмы, стресс, переохлаждения и даже инфекционные заболевания.

Оказалось, что снизить риск развития аутоиммунных заболеваний может витамин D. В исследовании, доказывающем это, приняли участие 25871 человек, все они были пожилого возраста. Испытуемых разделили на группы: одна принимала витамин D с добавкой омега-3 жирных кислот, вторая витамин D и плацебо-добавку вместо омега-3, третья— омега-3 жирные кислоты с плацебо, четвертой группе досталось только плацебо. 

Участникам исследования дали заполнить анкету, в которой они ответили на вопросы об имеющихся аутоиммунных заболеваниях. А врачи просматривали медицинские карты, чтобы удостовериться в правильности диагнозов. 

«Аутоиммунные заболевания распространены среди пожилых людей и негативно влияют на здоровье и продолжительность жизни. До сих пор у нас не было проверенного способа предотвратить их, а теперь у нас это впервые есть», — сказала ведущий автор исследования, Джилл Хан. — «Было бы здорово, если бы мы могли продолжить проверку тех же профилактических эффектов у более молодых людей».

В результате оказалось, что участники, которые получали витамин D на 22% реже заболевали одним из самых распространенных аутоиммунных заболеваний—  атопическим дерматитом. А вот те, кто принимал только омега-3 не имели преимуществ перед контрольной группой, которой досталось плацебо. 

Исследователи надеются продолжить работу. Необходимо выяснить, как витамин D будет работать для более молодых людей, а также для тех, кто перенес атопический дерматит в более раннем возрасте. В ходе испытания также тестировались только одна доза и один состав каждой добавки.


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