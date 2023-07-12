Биомаркеры пожилых людей выявлены у пациентов с атеросклерозом

Люди, страдающие атеросклерозом – состоянием, при котором артерии затвердевают и сужаются, могут иметь биомаркеры, характерные для пожилых, независимо от своего фактического возраста. Это свидетельствует о том, что физиологические процессы старения могут быть ускорены при данном заболевании.

Продолжительность нашей жизни и скорость старения зависят от ряда факторов, включая генетику, образ жизни и наличие различных заболеваний. Некоторые из этих факторов находятся вне нашего контроля, но другие могут быть подвержены влиянию. Один из таких факторов – состояние наших артерий, которые служат транспортными путями для крови и других жидкостей в организме.

Особое внимание ученых привлекает состояние, известное как атеросклероз, которое связано с ускоренным процессом старения. При нем артерии становятся уже из-за накопления жировых отложений, что сужает их просвет и затрудняет нормальное кровообращение.

Врачи отмечают, что системное воспаление, которое наблюдается у пациентов с большим количеством атеросклеротических бляшек, может быть ключевым фактором ускорения процесса эпигенетического старения.

Врачи подчеркивают, что снижение воспаления путем поддержания здорового образа жизни или приема определенных лекарств, таких как статины, способствует улучшению состояния артерий. Таким образом, можно сократить риск развития атеросклероза.

Существуют определенные факторы, которые увеличивают вероятность развития атеросклероза, включая возраст старше 65 лет, курение, высокий уровень холестерина, наличие высокого кровяного давления и наследственную предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Для снижения риска развития атеросклероза рекомендуется следовать ряду рекомендаций:

– Правильное питание с ограничением потребления насыщенных жиров и сахара;

– Регулярные физические упражнения;

– Поддержание здорового веса;

– Контроль уровня сахара в крови при наличии диабета.

Врачи также советуют избегать употребления большого количества продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как масло, пирожные, жирное и обработанное мясо, а также сыр.