Скандалы: В трусах и без майки

Европейские таможенники отбирают у российских туристов даже личные вещи

Некоторые страны Евросоюза ввели необъявленные официально визовые ужесточения, из-за которых многие путешественники рискуют остаться без отпуска. Вдобавок таможенные органы Германии фактически начали заниматься «разбоем» на дорогах: у российских туристов конфискуют автомобили, объясняя это действием санкций.

На прошлой неделе визовые центры Италии и Испании объявили об увеличении сроков рассмотрения документов. Вернее, поначалу никаких официальных объявлений не было вовсе: туристы, подавшие документы и ожидающие получить паспорта через 15 дней, вдруг узнали, что отныне сроки увеличены. Несколькими днями позже на официальном сайте визового центра Испании появилась информация о новом порядке. Итальянская визовая служба продолжает хранить молчание. «Подавали в Испанский (визовый центр. – Ред.) в Москве 14 июня. При регистрации документов сказали ждать визу от 5 до 14 дней. Вылет на 5 июля. Ни визы, ни паспорта, – негодует подписчик telegram-канала «Крыша турдома» Любовь. – Мы позвонили в центр, сказали, что теперь сроки рассмотрения увеличили до 45 дней. Не устраивает, пишите заявление и забирайте свой паспорт. Вот такое теперь отношение».

«В Петербурге могут рассматривать заявку и более 90 рабочих (!) дней. Выдают просто к дате выезда, иногда не успевают», – делится своим опытом турист Александр.

Итальянский визовый центр к увеличившимся срокам рассмотрения документов добавил ещё одно ужесточение. Отныне россияне, не имеющие постоянной регистрации в Москве, не могут подавать документы в VMS Italy в столице. Для жителей регионов работает другой центр – AlmavivA, у которого есть офис, в том числе и в столице. Только вот свободные слоты для записи, по свидетельству туристов, в AlmavivA найти практически невозможно.

На сегодня известно примерно о десятке случаев, когда представители немецких таможенных органов конфисковали у туристов из России их личные автомобили под предлогом санкций

Впрочем, оформить визу в европейские страны – это только часть проблемы. На поверку оказывается, что встреча с сотрудниками таможенных служб на территории стран Шенгенского соглашения для туристов из России чревата неожиданностями. Особенно отличилась Германия. На сегодня известно примерно о десятке случаев, когда представители немецких таможенных органов конфисковали у туристов из России их личные автомобили под предлогом действующих ещё с конца прошлого года санкций. Так, семья из Петербурга, имеющая ВНЖ и даже собственную недвижимость в Испании, лишилась автомобиля во время недавнего путешествия по Европе. «Мы решили доехать на авто до нашей квартиры в Испании, так как я беременна, едем с собакой, плюс куча личных вещей, – рассказала Мария. – Въехали 29 мая из РФ в Эстонию, доехали до Латвии, оттуда на пароме до Германии». По словам туристов, на сходе с парома их поджидала немецкая таможенная служба, которая и конфисковала автомобиль, а также выдала предупреждение о возможном возбуждении уголовного дела.

Ещё более вопиющий случай произошёл с обладателем ВНЖ Иваном Ковалем уже в самой Германии. Таможенники конфисковали его машину прямо у дома в Гамбурге. «Они просто остановились около машины, я как раз от неё отходил. И в итоге сказали, что к документам вопросов никаких нет, но вынуждены машину арестовать», – рассказал Иван.

Аресты автомобилей могут оказаться только началом очередного закручивания гаек. В рамках восьмого пакета евросанкций ещё в прошлом году был принят регламент, где указан перечень товаров, запрещённых к ввозу на территорию стран ЕС из России. По замыслу еврочиновников, санкции эти должны были касаться прежде всего именно товарных партий тех или иных продуктов. В списке, кстати, не только автомобили, но и одежда, обувь, сумки, косметика и даже туалетная бумага. Исключение почему-то составляют трусы, в список не вошедшие.

Кстати, немецкие таможенники не первые, кто начал применять этот регламент в отношении частных автомобилей, принадлежащих туристам. Россиян, путешествующих из России в Латвию (через Эстонию), местные таможенники оставили в одних трусах, чётко в соответствии с регламентом. «Вещи оценили как предметы роскоши, которые мы перепродадим в пользу СВО. Предложили сжечь или уничтожить», – поделились туристы личным опытом.

По предположениям экспертов туриндустрии, подобная практика применения санкционного регламента может быть личной инициативой исполнителей на местах в отдельных странах. Впрочем, даже если это и так, туристам от этого не легче. Например, туристам из Петербурга, лишившимся автомобиля, не удалось уладить дело даже с помощью адвоката. «Прокурор ответил, что сталкивается с таким делом впервые и пока что не знает, как трактовать наше дело. 19 июня новый адвокат составила письмо в таможню, ответа можно ожидать до двух месяцев», – рассказала путешественница.

Кира Ремнёва

Оригинал материала: “Наша Версия”