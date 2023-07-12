 

«Хочу сохранить интригу»: Явлинский решил не участвовать в президентских выборах 2024 года, поскольку уверен в своей победе

12.07.2023, 15:33, Разное
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет выставлять свою кандидатуру на выборах президента России в следующем году. Политик объяснил отказ низкой конкуренцией в предстоящем голосовании, из которого он выйдет единоличным победителем.

«Мне это просто неинтересно. Ну кто там будет против меня? Путин, Медведев? Я гарантировано выиграю, – сказал он. – Какой смысл в выборах, если на них предсказуемо побеждает кандидат с результатом 80-85%? Нужна интрига, нужна борьба. Поэтому пусть лучше без меня».

Политик планирует сосредоточиться на публичных выступлениях и решении оставшихся задач тысячелетия. Место Явлинского на предстоящих выборах может занять член партии «Яблоко» Борис Вишневский или певец Валерий Леонтьев. Окончательная кандидатура будет выбрана на общем партийном собрании, которое скоро пройдёт в здании администрации президента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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