 

Мнение: Сторона Железного Занавеса

12.07.2023, 15:30, Разное
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“Украинский президент еще до публикации коммюнике саммита НАТО заявил, что в нем не будет временных рамок ни для приглашения Киева в альянс, ни для самого членства. Он назвал это беспрецедентным и абсурдным. По мнению Владимира Зеленского, нет «готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснял, что Украина получит приглашение в НАТО, «когда все союзники согласятся и будут выполнены условия». Вместо этого альянс отменил для Киева План действий по членству, согласовал долгосрочную программу военной помощи на $500 млн в год для модернизации ВСУ и полного перехода на стандарты НАТО, а также запустил Совет Украина—НАТО”.

500 млн. в год для Украины – это как пообещать две капли воды умирающему от жажды в пустыне. Плюс – никаких временных рамок и точных сроков, неудивительно, что Зеленский был взбешен. Над Европой очевидно опускается очередной “железный занавес”, и для Украины на саммите в Вильнюсе решался жизненно важный вопрос – по какую сторону этого занавеса она окажется в конечном итоге.

Пока как-то все больше похоже на то, что все-таки снаружи, а не внутри. Думаю, несмотря на все постоянные открещивания от “проклятой Раши”, несмотря на пролитую кровь, несмотря на бесконечные заверения в полной лояльности и в готовности исполнять любые, самые удивительные требования “новой нормальности”, а также зубами грызть всех Врагов Прогресса – Украине не верят. Ее так и не считают “своей”.

Думаю, главная промашка у Украины вышла в судьбоносные 2020-2021 гг. Умные рептилоиды верят не словам, а делам! А с делами у Украины швах – во время социалистического соревнования “кто больше вколет в себя вакцин” желто-голубая держава показала себя едва ли не хуже всех в Европе, хуже даже России: РФ кое-как (тоже, естественно, выслуживаясь перед Байденом) сумела проколоть свое население лишь на 49% (по другим данным – все ж на 51%), а Украина и вовсе саботировала – издевательски охватила живительными вливаниями лишь 34% гарных хлопцив та дивчин.

И, конечно, со всего лишь третью проколотого, то есть лояльного требованиям Нового Мирового Порядка населения, в НАТО не берут. В чем сегодня Зеленский и убедится. Не выполняешь указаний старших – сиди в предбаннике ВЕЧНО. С рептилоидами не шутят.

Источник: Размышления вольного социолога


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