 

На фестивале “Вкусы России” пройдут мастер-классы по готовке

12.07.2023, 15:25, Новости дня
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В российской столице в рамках фестиваля “Вкусы России” открылись площадки, на которых можно приобрести изысканные мясные и сырные деликатесы, фермерскую продукцию, а также уникальные десерты. Гастрономический праздник, объединивший более 300 брендов из 70 с лишним регионов страны, продлится до 16 июля.

Однако гости масштабного фестиваля могут не только купить, но и приготовить гастрономические изыски. Организаторы подготовили для жителей и гостей столицы более 1600 часов кулинарных и творческих мастер-классов. Запланировано 200 мастер-классов на офире – круглом дровяном гриле с очагом по центру.

Кроме того, москвичей научат готовить в традиционной печи. Так, на улицах Ключевой, Святоозерской и Теплый Стан 14 июля в 13:00 можно перенять мастерство у поваров Кабардино-Балкарии, которую будут печь лепешку хычин с сыром и зеленью. А 15 и 16 июля в 13:00 гостям раскроют рецепт бурятских пирожков хушур из тонкого теста с рубленой говядиной.

Невероятные говяжьи ребрышки в ягодной глазури будут готовить 14 июля в 13:00 на улицах Перерве, Сухонской и Городецкой, в проезде Серебрякова, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на площади Славы и на территории бульварной зоны 16-го микрорайона Крюкова в Зеленограде. Там же 15 и 16 июля в 13:00 ждут любителей ухи из жареных карасей.

Мастер-классы на офирах также пройдут на улицах Адмирала Руднева, Хачатуряна, Матвеевской, Митинской, Профсоюзной, на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской, а также в скверах у Гольяновского пруда и станции метро “Некрасовка”.

На этих площадках 14 июля в 13:00 посетителей фестиваля “Вкусы России” научат готовить куриные бедрышки с оригинальным соусом. 15 июля в 13:00 гостей гастрономического праздника ждет калининградский суп флек с говядиной. В 15:00 москвичи узнают рецепт рыбы на ольховой щепе со свежими овощами.

Ранее “Дни.ру” рассказывали, какие “Вкусы России” можно попробовать на гастрономическом фестивале. До 16 июля гастрономические изыски доступны нана 26 площадках в разных районах города.


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