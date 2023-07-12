 

Ученые: мозг человека тишину воспринимает как звуки

12.07.2023, 15:20, Разное
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Согласно серии экспериментов, проведенных в Университете Джонса Хопкинса в США, человеческий мозг способен воспринимать тишину так же, как и другие звуки, что объясняет почему люди могут испытывать неприятные ощущения во время паузы в разговоре или между раскатами грома.

В экспериментах, которые провели семь раз с участием тысячи добровольцев, ученые давали им послушать звуковые сигналы, а также повторяющиеся и одиночные паузы на фоне шума проезжающего поезда, детской площадки, рынка, оживленного ресторана или белого шума. Участники исследования считали тишину более длительной и проявляли такую же реакцию при прослушивании звуковых сигналов.

Авторы исследования отметили, что такие иллюзии и эффекты, которые ранее считались типичными для обработки звука, проявляются и при тишине, что позволяет предположить, что люди действительно могут слышать и отсутствие звука. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 


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