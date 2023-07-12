 

Снятие стресса: эффективные методы борьбы с повседневной напряженностью

12.07.2023, 15:00, Разное
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Бег, йога, ароматы лаванды — все это способы справиться со стрессом, которые помогают различным людям. Согласно словам врача-терапевта Ирины Андреевой, каждый человек выбирает свой собственный путь в борьбе с этой неприятной составляющей повседневной жизни.

Физическая активность является одним из самых эффективных способов снятия стресса. Бег и плавание помогают многим, но также рекомендуется обратить внимание на бокс, теннис или езду на велосипеде. Эти виды занятий способствуют снижению излишней энергии и беспокойства.

Однако многие люди предпочитают обращаться к своему внутреннему миру. Практика дыхательных упражнений и осознанности помогает им противостоять стрессу. Отличным сочетанием является йога или тай-чи, которые объединяют физическую активность и душевную гармонию.

Релаксация также играет важную роль в противодействии стрессу. Каждый человек знает свои личные предпочтения. Горячая ванна или ароматы, например, лаванда, могут стать источником расслабления. Также хорошо успокаивает прогулка с собакой или телефонный звонок близкому другу.

Не следует забывать о физическом контакте в период стресса. Даже маленькие дети успокаиваются, когда их берут на руки и обнимают. Любимый человек, который обнимет, погладит или поцелует вас, способен сотворить настоящие чудеса.


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