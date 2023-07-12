Скандалы: «Выкидывают на улицу»

Как действия администрации Сочи могут оставить сотни жителей ЖК «Три капитана» без единственного жилья

В редакцию обратились жители ЖК «Три капитана», у которых пытаются отобрать единственное жилье. Дольщики из жилого комплекса в Сочи переживают, что лишатся купленных еще в 2016–2017 годах квартир из-за администрации города, которая пошла на радикальные меры. По словам жильцов, администрация города Сочи обжаловала полученное два года назад решение суда о законности поставки дома на кадастровый учет и готова выгнать на улицу семьи с детьми.

Кто виноват и что делать жителям ЖК — в материале.

Администрация города против жителей

Недавно Глава Сочи Алексей Копайгородский в своем ТГ-канале заявил, что город собирается по поручению руководства страны решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года. Но пока, это только слова, потому что в самом центре города прямо сейчас, более сотни жителей ЖК «Три капитана» рискуют стать бомжами из-за бумажной проволочки.

Компания ООО «КомСтрин-Сочи» в 2007 году по результатам аукциона купила права аренды на земельный участок в Сочи под многоэтажную застройку. Проект предусматривал возведение жилого комплекса «Три капитана», состоящего из трех 21-этажных жилых домов на 396 квартир. Проект начал строиться не сразу: сначала затормозил кризис в 2008 году, потом в 2014. Все это время застройщик исправно платил арендную плату, тем самым подтверждая свои намерения о строительстве, а также имел право на заключение нового договора аренды земли без торгов.

В 2015 году в силу вступили принятые Госдумой поправки в Земельный кодекс РФ (ст. 39.6) и закон «О введении в действие Земельного кодекса РФ» (п.21 ст. 3), согласно которым застройщик может лишь раз продлить аренду земли без торгов для завершения строительства.

Тогда же в 2015 году ООО «КомСтрин-Сочи» продлил договор сроком до 30 ноября 2018 года и попал под новые поправки. Иными словами этот договор стал последним, который компания заключила без проведения торгов. В 2016 году началась продажа квартир дольщикам по договорам долевого участия. Первый дом был сдан и принят Госстройнадзором в начале 2018 года. Вскоре от администрации было получено разрешение на ввод в эксплуатацию и первые жильцы заселились в свои квартиры.

Второй дом был также построен до окончания срока аренды земли и сдан в октябре 2018 года. А вот Госстройнадзор принял его чуть позже окончания срока аренды — 29 декабря 2018 года.

Вскоре после этого застройщик обратился в сочинскую администрацию за разрешением на ввод второго дома в эксплуатацию. Но что-то пошло не так. Администрация отказала застройщику в выдаче разрешения, ссылаясь на истечение срока действия договора аренды земельного участка. Повторная подача заявления также ни к чему не привела. Администрация заявила, что согласно закону, возможность продления аренды без торгов у застройщика исчерпана, и она ничем не может помочь.

После долгих споров администрация направила застройщика в суд, и спустя еще полгода, в 2019 году Арбитражный суд Краснодарского края, судя по всему, всё же признал незаконным отказ администрации в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и возложил на нее обязанность повторно рассмотреть вопрос в 10-дневный срок. И тут началось самое интересное. Вместо того, чтобы решить проблему жителей собственного города, администрация подала апелляцию на решение суда. Однако суд вновь встал на сторону жильцов.

В постановлении суда указано: «Отказ по указанному основанию создает предпосылки для признания объекта капитального строительства самовольным строительством, что может привести, в том числе к нарушению прав дольщиков (граждан), привлеченных обществом к финансированию строительства жилого дома по договорам участия в долевом строительстве и причинению обществу значительных убытков». Но, несмотря на все это администрация продолжила судиться.

Еще удивительнее звучит история третьего дома. Его построили и поставили на кадастровый учет также через суд в 2021 году. Жильцы получили право собственности, заселились и начали делать ремонт. Казалось, истории с судом закончились, но в 2023 году администрация города обратилась в Центральный районный суд Сочи, восстановили сроки обжалования, а потом подали апелляционную жалобу в краевой суд. Иными словами администрация спустя два года решила обжаловать права всех собственников третьего корпуса «Трех капитанов».

По словам жильцов третьего дома, администрация заявила, дескать, что она не получила решение суда 2021 года.

— Хотя имеется два протокола общего собрания администрации города Сочи, в которых администрация согласилась с решением суда 2021 года и не обжаловала его, — негодуя, отмечают жильцы.

По их мнению, это произошло, потому что по решению суда от 2021 года была инициирована проверка, которую провел Краснодарский краевой суд. По результатам проверки было решено, что решение суда 2021 года вынесено с грубыми нарушениям норм материального и процессуального права. Жильцы вновь вернулись на «нулевой километр».

«Голубая мечта»

Маркинова Юлия — мама троих детей. Чтобы купит квартиру в этом доме, семья копила деньги не один год, а также продала всю свою другую недвижимость.

— На стадии ввода в эксплуатацию администрация г. Сочи явно стала препятствовать завершению оформления документов на дом, тогда в ходе обжалования ее отказа, суд встал на сторону дольщиков и мы получили право собственности на свои квартиры, — рассказывает Юлия.

По словам многодетной мамы, сначала администрация города согласиться с решением суда, проведя совещание рабочей группы.

— Два года спустя, по требованию Краевого суда, администрация подает апелляционную жалобу на то решение суда. Все наши жалобы, письма председателю Краевого суда и другие инстанции не принесли результата. Вопреки установленным законом сроков, исковой давности и вопреки здравому смыслу, нас многодетную семью с малолетними детьми, как и сотни других простых людей нашего дома хотят оставить без квартиры, — сетует Юлия.

Женщина напугана и не понимает, как жить дальше.

— В семье работает муж. У нас нет иного жилья, нет другого дохода. В случае если нас выставят на улицу, как растить детей, — вопрошает женщина.

Еще одна семья — Бершадские, всю жизнь мечтали жить у моря.

— Это была наша голубая мечта. Мы долго копили и во многом себе отказывали. Наконец в 2017 мы скопили достаточную сумму и начали выбирать. Наткнулись на ЖК «Три капитана». Долго присматривались, проверяли и решились, — рассказывает Александра Бершадская.

По ее словам, они, как и все, долго ждали сдачи дома и уже потеряли надежду, но в 2021 году дом был сдан, и семья получила документы о собственности.

— Мы сделали ремонт, въехали в новую квартиру и не могли поверить своему счастью. А дальше началось самое страшное, — вспоминает Александра.

По словам женщины, ее муж Павел — был начальником медицинской службы войсковой части. В 2022 году он был призван в рамках частичной мобилизации. Вскоре после этого Александра узнала, что Павел был ранен в Луганской области, вытаскивая раненых, в момент минометного обстрела.

— А в начале 2023 года я узнаю, что нас хотят выселить из собственной квартиры. Как все это пережить? Как верить в хорошее?, — плачет женщина.

Еще одной жертвой бюрократии считает себя мысковский реаниматолог Игорь Широков. В 2014 году на борту авиарейса Новокузнецк — Бангкок, у одного из пассажиров случилась клиническая смерть. Мужчине стало плохо прямо во время взлета. К счастью, рядом оказался опытный врач, Игорь Широков. Если бы не он, пассажир бы умер.

По словам его жены Галины, квартиру они приобрели на деньги от продажи родового имущества.

— Родителей Игоря и Галины уже нет в живых. В случае лишения имущества нам просто негде будет жить, — сетует Галина.

Справедливость восторжествует?

Дольщики возмущены позицией администрации, к застройщику у них претензий нет. Жильцы дома обратились в прокуратуру, которая вместо помощи, просто развела руками.

— В силу установленных законом ограничений органы прокуратуры не наделены полномочиями по участию в суде по данной категории дел. Таким образом, доводы Вашего обращения являются предметом судебного разбирательства, по результату рассмотрения спора судом будет вынесено соответствующее постановление, — резюмировала прокуратура Центрального района Сочи.

Тогда инициативная группа, под руководством Романа Коровина, обратилась к губернатору города, потом к мэру города Сочи, в совет по правам человека и к президенту Владимиру Путину. В письмах кратко описывается ситуация и говорится: «Бездействие Администрации г. Сочи, неисполнение ей судебного решения по вопросу ввода в эксплуатацию дома делает невозможным исполнение обязательств застройщика перед дольщиками».

Роман Коровин уверен, что действия администрации города Сочи похожи на «диверсию», которая делает все, чтобы нарушить права своих граждан и выселить их на улицу, но, несмотря на это он верит, что справедливость восторжествует, и люди смогут спокойно жить в своих квартирах.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”