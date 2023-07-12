Призвал Маск Цукерберга устроить членов сверку

Только не думайте, что Илон Маск имеет ввиду одночлены, квадратные трехчлены и прочие многочлены! Технический гений, обозвавший Марка Цукерберга «куколдом», то бишь, рогоносцем, захотел помериться с конкурентом размерами пениса.

Их перепалка день ото дня становится, как говорила Алиса в Стране чудес, все «страньше и страньше»: теперь босс «Твиттера» (заблокирован в РФ) предлагает провести не бой в клетке, как в прошлом месяце. Ему понадобилось устроить «измерение размера членов» двух технологических магнатов.

А все потому, что компания Цукерберга запустила Threads. Это новое приложение, а если точнее, социальная сеть, которая, похоже, намерена конкурировать с «Твиттером». Ну а Илон назвал ее «копией» и даже пригрозил подать на Meta (запрещена в РФ) в суд из-за «подражательного приложения».

9 июля явно разъяренный Маск снова обрушился на Цукерберга и заявил, что «обман — это нехорошо», а затем написал в Твиттере: «Zuck (укоротив фамилию Цукерберга) is a cuck (сокращение от cuckold», обозначающее человека, которому нравится позволять своему партнеру вступать в сексуальные отношения с другими людьми).

Короче, Маск дал хозяину нескольких соцсетей прозвище «рогоносец», или — что более понятно неискушенному читателю — просто «козёл» и призвал его поучаствовать в другом мужском поединке между ними:

«Я предлагаю посоревноваться в измерении размеров члена в буквальном смысле слова».

Цукерберг пока никак не отреагировал на призыв Маска измерить свои мужские достоинства. Зато после запуска на прошлой неделе приложения Threads в течение 24 часов к нему присоединилось 30 млн. человек.

В ответ на это Алекс Спиро, занимающийся юридическими проблемами «Твиттера», опубликовал письмо о серьезных опасениях компании, что Meta Platforms незаконно присваивает интеллектуальную собственность Twitter.

Маск, похоже, подтвердил готовящийся судебный иск и написал в «Твиттере», комментируя в выходные своего нового конкурента:

«Конкуренция — это хорошо, жульничество — нет. Threads — это просто Instagram (запрещен в РФ) минус фотографии, а это не имеет смысла, поскольку фото — это основная причина, по которой люди пользуются этим приложением».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

—