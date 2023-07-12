Наденьте купальник в тон кожи, эффектно завяжите парео и красиво прогуливайтесь по пляжу: горячие бьюти-секреты

Наверняка вы хотите превосходно выглядеть на пляже. Это возможно, если принять во внимание нижеописанные рекомендации. Воспользуйтесь советами, которые вам помогут не только быть красивой, но и чувствовать себя максимально комфортно.

Придайте коже эффектный вид

Чтобы кожа выглядела нежной, гладкой и сияющей, необходимо ее очистить. Сделайте это с помощью скраба, купленного в салоне, или приготовьте его самостоятельно. Сделайте смесь из оливкового масла и сахара, отлично подойдет и кофе (высушите остатки кофейной гущи и также смешайте их с оливковым маслом). Натрите тело при помощи махровой рукавички-мочалки, используя круговые движения, подождите пару минут, после чего смойте скраб проточной водой.

Смешайте немного тонального крема с хайлайтером

Если вы выглядите немного усталой (к примеру, допоздна веселились с друзьями и не успели, как следует выспаться), смешайте тональный крем с хайлайтером и нанесите на лицо. Кожа сразу посвежеет и станет сияющей. Вы не только станете лучше выглядеть, но и наверняка почувствуете себя бодрой и энергичной. Это однозначно произойдет, ведь такую красоту сразу все заметят, и это поднимет вам настроение.

Наденьте купальник в тон кожи

Очень стильно и элегантно смотрится купальник с расцветкой в тон кожи. Создается впечатление, что девушка вообще без купальника, и это не может не восхитить окружающих (особенно мужчин). В качестве верхней одежды обладательницам светлой кожи рекомендуется использовать розовые оттенки, а дамам с темным тоном отдать предпочтение бежевым или бронзовым цветам.

Постелите яркое полотенце

Выберите желто-оранжевую или красную подстилку, которая будет смотреться на пляже максимально эффектно. Кроме того, на этом фоне ваша кожа будет блестеть и казаться золотистой (в отличие от того, как не очень привлекательно оттеняет кожу зеленая или синяя подстилка).

Эффектно завяжите парео

Не стоит повязывать парео так, словно вы только что вышли из бани и стараетесь прикрыть все тело с головы до ног. Повяжите его на бедрах и опустите пониже (насколько это возможно). Придерживайтесь правила, что ноги должны быть открытыми или обнажаться при ходьбе.

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Красиво прогуливайтесь по пляжу

Прогуливаясь вдоль берега, вы будете смотреться просто восхитительно и наверняка будете привлекать восхищенные взгляды окружающих. Но эстетика — то еще не все, в таких прогулках много пользы.

Пляжный песок или галька (отличный массаж стоп), ласкающие ноги волны из соленой морской воды, солнечные лучи, которые будут вас словно обнимать и делать вашу кожу более смуглой (загар ложится равномерно) — все эти процедуры улучшают кровообращение. Каждая клеточка получает нужную порцию кислорода и питательных веществ, что положительно отражается как на внешности, так и на состоянии здоровья.

Используйте экспресс-бритье

Если нет времени на депиляцию или тщательное бритье, используйте экспресс-метод. Для этого нанесите на кожу вместо геля или пенки детское масло. Бритва будет действительно скользить, словно по маслу, время будет сэкономлено, а ножки станут блестящими, гладкими и нежными, достойными восхищения.

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Контролируйте загар

Берите с собой солнцезащитный крем и обязательно наносите его на каждый участок кожи. Загорайте только рано утром или после шестнадцати (а то и позже), чтобы не допустить ожогов. Если все-таки допустили появление ожогов, их можно снять при помощи смеси из одной части яблочного уксуса и двух частей воды. Смочите ею салфетку из натуральной ткани и накройте обожженные места. Через несколько минут снимите компресс и нанесите на кожу любое смягчающее средство с охлаждающим эффектом.

Освежитесь

Если у вас нет возможности принять душ, используйте влажные салфетки. Их можно на пару минут положить на подмышечные области. Такой лайфхак используют фотомодели, у которых часто не хватает времени из-за длительных съемок. Происходит моментальное освежение, чего и требовалось достичь.