 

На площадке МУФ-2023 в “Лужниках” пройдет серия спортивных мероприятий

12.07.2023, 14:05, Новости дня
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Посетители площадок узнают о результатах и планах развития Москвы. Общая площадь экспозиции вокруг “Лужников” составит около 40 тысяч квадратных метров.

Выставочная программа Московского урбанистического форума рассчитана на 41 день. Гостей ждут музыкальные выступления, мастер-классы, кинопоказы, лекции, интерактивные мероприятия.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что на время форума “Лужники” превратятся в настоящий “город в городе”. Посетители олимпийского комплекса узнают о крупных инфраструктурных проектах города, которые реализуются в том числе в рамках программы “Мой район”.

“Приглашаю вас стать участниками этого масштабного события”, – сказала заммэра.

Для любителей спорта город организует экстрим-парк. Гости смогут попробовать свои силы в вейкбординге, серфинге на искусственной волне и сапбординге. Также состоится полумарафон, киберспортивные соревнования и другие мероприятия.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября и станет самым масштабным за всю историю мероприятия. Его площадки расположатся в парке “Зарядье”, в спорткомплексе “Лужники”, в Центральном выставочном зале “Манеж” и Гостином Дворе.


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