 

Субурбан-тур: эксперты изучили опыт трех поселков по Новорижскому направлению

12.07.2023, 14:05, Новости дня
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Эксперты и девелоперы начали тур с легендарного посёлка элитного класса Millennium Park от VILLAGIO. Несмотря на то, что проекту уже больше двадцати лет, он не теряет свою актуальность, и продолжает выводить на рынок новые очереди. В ходе экскурсии по проекту участники тура ознакомились с озеленением проекта, изучили стоимость на первичные и вторичные предложения лотов, а также насладились ланчем в ресторане Millennium Park во главе с Алексеем Коротких, коммерческим директором Villagio Estate. Так, бизнесмен сказал, что планирует развивать направление микро-девелопмента в проектах по Новой Риге.

Далее все отправились в новый проект бизнес-класса Ruza Chalet от Новая Руза Девелопмент. Изучили все конфигурации домов, расположение земельных участков, ознакомились с обустроенной территорией, прилегающей к береговой линии. За бокалом холодного шампанского Михаил Африканов, директор по развитию Новая Руза Девелопмент рассказал о темпах продаж, что из 20 домов реализовано уже 17, и о планах по дальнейшему освоению территорий в Рузе.

В финале тура был проект элит-класса Crystal Istra от Альто Девелопмент. Гостей ждал изысканный бранч и интереснейшая история создания проекта. Руководитель отдела продаж «Кристал Истра» Валентин Зуев рассказал о смене собственников в компании, о том, как проект перезапускался в прошлом году, о благоустройстве общественных территорий, и планах по дальнейшему развитию.

После чего участники тура были доставлены в Москву на комфортабельном автобусе с массой впечатлений и презентами от принимающих сторон.


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