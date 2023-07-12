Названы грибы, которые останавливают старение организма

Согласно исследованию, проведенному в Пенсильвании, белые грибы содержат антиоксиданты эрготионеин и глутатион, которые способны нейтрализовать свободные радикалы – вещества, образующиеся в организме при использовании пищи для производства энергии и способные повредить клетки, белки и ДНК, что может привести к различным возрастным заболеваниям, таким как рак, ишемическая болезнь сердца и болезнь Альцгеймера.

Эрготионеин и глутатион помогают смягчить негативные эффекты свободных радикалов, и грибы являются основным источником этих антиоксидантов в питании человека, особенно белые грибы, которые богаты ими больше, чем большинство других продуктов. Кроме того, эрготионеин и глутатион термостойкие и не разрушаются при приготовлении грибов.