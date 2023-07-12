Новый вирус Big Heat шифрует файлы и требует выкуп

Специалисты по информационной безопасности из компаний Trend Micro и Fortinet обнаружили новый вирус, получивший название Big Heat, который после проникновения на компьютеры шифрует все файлы и вымагает деньги у пользователей. Информация о данном вирусе была опубликована изданием Bleeping Computer.

Big Heat распространяется в сети под видом обновлений для Windows и установщика Microsoft Word. После активации зараженного файла на экране появляется анимация, имитирующая процесс обновления Windows. По завершении процедуры пользователь получает уведомление о том, что его компьютер зашифрован и для восстановления работы системы необходимо связаться с хакерами через электронную почту или Telegram. Злоумышленники требуют жертвам перевести выкуп в криптовалюте на их счет.

Специалисты Trend Micro отметили, что перед началом своей работы Big Heat проверяет язык системы. Вирус не активизируется, если в настройках выбран русский язык или языки СНГ. Кроме того, вредоносное ПО предварительно удаляет все доступные резервные копии Windows, чтобы пользователь не мог восстановить работу операционной системы без выплаты выкупа. В процессе шифрования Big Heat избегает файлы из таких директорий, как “Корзина”, Program Files, Temp, Program Data, Microsoft и App Data, чтобы не нарушить работоспособность Windows.

Компания Trend Micro обнаружила три варианта Big Heat, назвав их “неизощренными” и предназначенными для простых пользователей ПК. Предполагается, что все разновидности этого вируса подчиняются одному оператору. Расследователи из компании KELA отследили следы злоумышленников, которые привели их в Индонезию.