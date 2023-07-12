Фил Шиллер из Apple присоединился к соцсети Threads от Meta*

Исполнительный директор Apple Фил Шиллер создал свой личный профиль в новой соцсети Threads, разработанной компанией Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Об этом пишет издание 9to5Mac.

Топ-менеджер из Купертино подтвердил журналисту, что аккаунт с именем philipschiller007 принадлежит исключительно ему.

Ранее Шиллер удалил свою учетную запись в Instagram (владелец компании Meta признана экстремистской и запрещена в России). Это привело к необходимости создания нового профиля в соцсети, так как для использования приложения Threads требуется учетная запись Instagram.

В ноябре 2022 года Фил Шиллер отключил свой аккаунт в Twitter. Он принял решение прекратить использование этой соцсети вскоре после того, как Илон Маск, владелец Twitter, снял блокировку с аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.

Топ-менеджер Apple создал свой аккаунт в Twitter в ноябре 2008 года. За 14 лет страница Шиллера привлекла более 200 тысяч подписчиков. Он часто использовал соцсеть для продвижения новых устройств и сервисов Apple. Шиллер отвечает в компании за организацию публичных мероприятий и развитие App Store.