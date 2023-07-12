Рупор кремлевской пропаганды: “Германия должна готовиться к танковым битвам”

Ведущие СМИ Германии призывают к неограниченным поставкам вооружений Украине и «танковым сражениям» в Европе

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе ведущие СМИ и политики Германии нагнетают военную истерию. Это показывает, что НАТО обостряет войну против России не для того, чтобы защитить Украину или Европу, реальная цель: полный разгром России, даже если это займет годы, когда сотни тысяч молодых людей по обе стороны фронта используются как пушечное мясо, и ядерная война угрожает вернуть Европу в каменный век.

Германия в этом особенно отличается. Рупоры правящего класса, которые годами требовали, чтобы страна снова взяла на себя геополитическую и военную роль, соответствующую ее положению четвертой экономики по размерам в мире, считают, что их час настал.

Они видят шанс наконец-то расквитаться за поражения Первой и Второй мировой войны и сделать Германию ведущей военной силой Европы. То, что раньше обсуждалось за закрытыми дверями или на страницах журналов для избранных, теперь провозглашается совершенно открыто.

4 июля Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) – рупор франкфуртской биржи – опубликовала хвалебную оду министру обороны Писториусу (социал-демократу). «Немцы должны наконец снова научиться иметь дело с армией», – пишет Эккарт Лохсе – глава парламентского отдела газеты. Писториус «должен приучить германское общество» к тому, что «есть новая реальность, и она снова может стать близка к очень старой реальности».

Доктор исторических наук Лохсе отлично знает, о какой «очень старой реальности» говорит. Это 1941–1945 годы, когда немецкие танки рвались к Москве и Гитлер пытался завоевать СССР в войне на уничтожение, которая стоила СССР 27 миллионов жизней.

Правда, Германия «провозгласила возврат к военным действиями с участием в войне в Косово и продолжила с миссией в Афганистане», отмечает Лохсе. «Но то, что необходимо сделать с 24 февраля прошлого года – это другой калибр. Германия должна не только помочь Украине, но и приготовится к танковым битвам у соседей – пароль Балтика. И она должна быть готова к тому, что это произойдет в нашей стране».

5 июля редакторы еженедельника Die Zeit Йохен Биттнер и Йорг Рот опубликовали интервью с Михаелем Ротом (социал-демократом) главой комитета по внешней политике Бундестага, и Стефани Бабст, которая была самой высокопоставленной из немцев в Генеральном Секретариате НАТО в 2006–2020 годах.

Рот призвал правительство Германии сосредоточится «еще сильнее на сдерживании и обороноспособности» в будущем. Бабст потребовала, чтобы Запад «взял на себя стратегическую инициативу» на саммите в Вильнюсе и «предоставил конкретный план, как и когда Украина может стать членом НАТО». Бабст призвала к стратегическому перелому, который придаст войне новую движущую силу».

6 июля Guardian опубликовала авторскую статью Бербок, которая открыто заявила, что Германия снова стремится к «руководящей роли» в мире. Она пишет, что «агрессивная война» России привела к «новой эпохе» во внешней политике Германии, когда страна не может «больше сидеть сложа руки» и должна «принять свою руководящую роль». Это «не только переломный момент в том, как моя страна рассматривает угрозы ее безопасности, но и то, чтобы мы должны принять ответственность в сегодняшнем мире: лидера, на которого наши партнеры могут положиться».

Бербок сказала, что Германия примет на себя «ответственность» в Европе и за ее пределами путем «объединенной политики безопасности». Раньше лозунгом внешней политики Германии было «никогда больше война», и практиковалась «дипломатия чековой книжки», но теперь это в прошлом, сказала она. В будущем Германия будет гарантировать «безопасность Европы» и организовывать безопасность континента «не вместе, а против путинской России». По этой причине, она перевооружается и строит «геополитический Евросоюз, который открывает двери новым членам, как Украина, Молдавия, Западные Балканы, и, в конце концов, Грузия».

Эта пропагандистская кампания достигла как минимум промежуточной вершины 7 июля с редакционной статьей в Der Spiegel. Крупнейший журнал новостей вышел с заголовком: «Дайте Украине все, что ей нужно – Это то, чего для нас должна стоить победа над Путиным». (В англоязычном издании заголовок был «Западная поддержка Киеву – это сейчас или никогда для Украины»).

В этой статье журналист Тор Шредер призвал правительства НАТО поставить ВСУ «истребители F-16, дальнобойные боеприпасы, больше средств ПВО и гораздо больше артиллерийских снарядов, чем они получили до сих пор».

«Украина делает все, что может, чтобы отразить русское вторжение», с одобрением пишет Шредер, но замечает, что «горячо ожидаемое контрнаступление» ВСУ «далеко не достигло целей», несмотря на «ужасающие потери». За прошлую неделю «украинцы сказали, что отбили всего 38 квадратных километров на юге и востоке страны, это меньше, чем остров Манхеттен».

СМИ пишут, что десятки тысяч солдат погибли в бессмысленной бойне только на украинской стороне за последний месяц. ВСУ использует полицейский террор для получения пополнения, так как украинская молодежь все менее горит желанием идти на войну. Шредер защищает контрнаступление почти оруэлловским манером: «Суть в том, что у руководства в Киеве нет выбора. Ожидания его населения и Запада наконец начать отвоевывание оккупированной территории стали непреодолимым».

Бакалавр общественных наук Шредер – типичный «приписной журналист», который пишет якобы беспристрастные «военные репортажи» в тесном сотрудничестве с армией и правительством и делает на этом успешную карьеру. В интервью с сайтом High Potential, Шредер сообщил, что в последние годы он «активно ищет военных действий» потому, что он «очень успешно действует в таких обстоятельствах, и возбуждение помогает мне сосредоточиться».

После репортажей с войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и «нескольких недель в Афганистане», Шредер сначала стал корреспондентом Süddeutsche Zeitung и наконец «стал кризисным репортером в Der Spiegel почти с самого начала войны на Украине». С тех пор он призывал к поставкам германских вооружений не только в печатных и сетевых СМИ, но также в своем Instagram.

В статье в Spiegel он требует, что для победы в «жестокой войне на истощение» против российских «боевых вертолетов, самолетов, БПЛА и артиллерии», Украина должна получить «много вооружения прямо сейчас, а не понемножку и медленно». На саммите НАТО «Запад должен решить, раз и навсегда, чего стоит на самом деле борьба против Путина – и с ней, защита свободы».

«Чего» это стоит для Шредера, Лохсе, Бербок и многих шавок и политиков правящего класса, мы уже знаем. Те, кто верил, что после зверств Второй мировой войны германская элита не сделает больше попыток получить мировое господство, могут убедиться в своей ошибке.

Или, как Бербок выразилась в Guardian: «После ужасов Второй мировой войны, совершенных немцами, внешняя политика нашей страны основывалась на том, что никогда больше война не должна исходить с германской земли…Всего два года назад мысль, что Германия будет поставлять танки, системы ПВО и гаубицы в зону боевых действий казалась маловероятной, как минимум». Теперь, говорит она, наступила новая эра: «Не только решительный поворот в том, как моя страна оценивает угрозы свой безопасности, но также в том, как мы понимаем нашу ответственность в современном мире».

Грегор Линк, Петер Шварц

https://www.wsws.org/en/articles/2023/07/10/bkiu-j10.html – оригинал на английском

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