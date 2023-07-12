Цифровая модель Салтыкова-Щедрина отказалась общаться со своими создателями и погрузилась в сон

Разработчики не смогли запустить цифровую модель русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, несмотря на огромные объёмы информации, заложенные в неё. Эмулятор классика на основе нейронных сетей обучался на тысячах сохранившихся писем, а также книгах автора, воспоминаниях о нём, рецензиях, научных работах и статьях.

По задумке авторов программа должна была выполнять функции чат-бота и общаться с пользователем так, как это делал бы сам писатель. Чтобы модель могла учитывать современный контекст, в неё загрузили новости 20 и 21 века. Однако запустить нейросеть удалось всего лишь один раз – она выдала ряд невнятных сигналов и погрузилась в так называемый цифровой сон.

«Такое бывает, когда в модели не удалось возбудить информационный резонанс, – поясняет один из разработчиков. – Проще говоря, мы не смогли ничем удивить цифрового Михаила Евграфовича, хотя и загрузили в него террабайты информации о том, как наша страна жила в 20 веке, и как она живёт сейчас».

—