Вишневая “Кола” на губах. Как повторить трендовый вариант макияжа губ

В тренде лета макияж для губ под названием “вишневая “Кола”. Наверняка многим из вас нравится этот напиток не только по вкусу, но и в плане эстетики. Именно поэтому есть смысл повторить сочетание привлекательных цветов и оттенков для оформления губ. О том, как правильно выполнить макияж, пойдет речь в данной статье.

Преимущества

Это очень красивый макияж, поскольку в нем сочетаются коричневый и красный цвет (это сочетание является одним из самых мощных). Преимущества заключаются в том, что такой вид макияжа подходит практически всем, он подчеркивает красоту губ, отлично смотрится, как на полном (имеется в виду яркий макияж глаз, румяна и пр.) так на прозрачном макияже (в нюдовых тонах). Он визуально увеличивает губы, они будут смотреться более объемными и невероятно привлекательными. Также он отлично стилизуется, поэтому вы можете выбирать любые наряды, они будут смотреться великолепно.

Очертание контуров губ

Обозначьте линию губ коричневым карандашом. Вы можете четко повторить контуры или немного выйти за их пределы (если хотите, чтобы губы казались более объемными). Затем растушуйте карандаш по принципу градиента, где самый темный и насыщенный цвет будет находиться непосредственно на контурах, а далее последует переход к центру с минимальным количеством цвета. Вместо карандаша можно использовать более темную губную помаду.

Центральная часть губ

Далее следует воспользоваться блеском вишневого цвета. Покройте им поверхность губ (в том числе и участки, где был использован карандаш). Вместо блеска можно взять масло для губ также вишневого или любого другого оттенка красного цвета. Если планируете создать яркий образ, можете использовать помаду, которую можно покрыть блеском. Ее цвет будет насыщенным, а блеск поможет визуально увеличить губы. Тем, кто предпочитает более спокойный макияж, следует использовать карандаши (к примеру, контуры можно покрыть коричневым карандашом, а к центру добавить вишневых оттенков также карандашом) и прозрачный блеск для губ.

Вместо заключения

Если вам понятен и нравится принцип, вы можете использовать его, экспериментируя с разными цветами и оттенками. К примеру, вместо коричневого карандаша можно использовать бордовый или вишневый, а внутреннюю часто губ сделать алой или коралловой. Это также соответствует концепции эстетики вишневой колы. Все зависит от вашего вкуса и предпочтения, поэтому не бойтесь экспериментировать, чтобы повторить трендовый макияж губ этого лета.