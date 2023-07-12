 

Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину

12.07.2023, 12:45, Разное
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Мы все знаем Александра Барыкина как автора хитов “Букет”, “Чудо-остров”, “Аэропорт”. В начале 70-х годов прошлого века вместе с ним в ВИА “Веселые ребята” работала Алла Пугачева. А когда в 2011-м певец во время концерта пережил обширный инфаркт и скоропостижно ушел из жизни, именно Примадонна взяла на себя все расходы по установке памятника другу.

Скульптор Валерий Белях сделал его из цельного камня. Две светло-серые вертикальные стелы с необработанными внутренними краями установлены на общую подставку с надписью: “Я снова с музыкой своей…” На правой стороне вырезан православный трилистниковый крест, а левая украшена скульптурой Александра Барыкина в полный рост с гитарой.

Мать артиста Александра Георгиевна (пережила сына на десять лет и скончалась 04.07.2021) позже рассказывала журналистам, что стоил эффектный монумент (работа, материал, установка) около трех миллионов рублей. И самой бы ей на скромную пенсию (работала инженером на электроламповом заводе) такое произведение монументального искусства не потянуть. Так что спасибо Пугачевой и ее широкой душе, способности помнить добро!


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