В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву

В Москве нашли тело дочери бывшего губернатора Пензенской области. 44-летняя Наталья Бочкарева накануне жаловалась консьержке на плохое самочувствие, а на утро перестала отзываться. Полиция, которая приехала по вызову, зашла в квартиру и обнаружила женщину без признаков жизни, сообщает телеканал “360”.

Отмечается, что на теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Как отмечает Радио 1, причины смерти Натальи Бочкаревой пока не установлены.

Царьград напомнил, что пару лет назад женщина попала в поле зрения СМИ, так как после расставания с возлюбленным разбила свой “Майбах” и отдала гадалке 16 миллионов рублей, чтобы “почистить ауру”.