Медики нашли новый способ снижения чувствительности зубов 5.9

Многие люди страдают гиперестезией, что проявляется в повышенной чувствительности зубов при контакте с холодными или горячими продуктами, а также при чистке зубов. Это происходит из-за того, что участки зуба, которые недостаточно защищены эмалью, становятся уязвимыми для воздействия кислот и вызывают болезненные ощущения. Причиной этого может быть неправильная гигиена полости рта, проблемы с деснами или общее состояние организма.

Существует несколько способов снижения чувствительности зубов, таких как использование лечебных паст, реминерализация эмали и пломбирование проблемных участков, однако все они временные. Группа исследователей из Вашингтонского университета разработала новый метод восстановления поврежденной эмали с помощью специальных леденцов.

Ученые создали белковую цепочку, названную sADP5, которая захватывает ионы кальция и фосфата, основные компоненты зубного минерала, и использует их для создания новых минеральных микрослоев. Эти слои закрывают уязвимые участки зубов, образуя защитный слой поверх нервов и сосудов, что приводит к снижению чувствительности зубов. Хотя этот метод не является полноценной заменой эмали, он значительно тверже и прочнее внутренних тканей зуба и сохраняет свои свойства при нагреве и механическом воздействии, хотя все еще уязвим перед повышенной кислотностью полости рта.

Новый пептид может быть добавлен во многие средства по уходу за зубами, такие как зубные пасты или ополаскиватели для полости рта. В доклинических испытаниях участники получали леденцы, покрытые ароматизированной белковой оболочкой с сердцевиной из фосфата кальция. С помощью этого метода можно значительно снизить чувствительность зубов и увеличить их защиту.