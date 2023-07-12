 

Медики нашли новый способ снижения чувствительности зубов 5.9

12.07.2023, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие люди страдают гиперестезией, что проявляется в повышенной чувствительности зубов при контакте с холодными или горячими продуктами, а также при чистке зубов. Это происходит из-за того, что участки зуба, которые недостаточно защищены эмалью, становятся уязвимыми для воздействия кислот и вызывают болезненные ощущения. Причиной этого может быть неправильная гигиена полости рта, проблемы с деснами или общее состояние организма.

Существует несколько способов снижения чувствительности зубов, таких как использование лечебных паст, реминерализация эмали и пломбирование проблемных участков, однако все они временные. Группа исследователей из Вашингтонского университета разработала новый метод восстановления поврежденной эмали с помощью специальных леденцов.

Ученые создали белковую цепочку, названную sADP5, которая захватывает ионы кальция и фосфата, основные компоненты зубного минерала, и использует их для создания новых минеральных микрослоев. Эти слои закрывают уязвимые участки зубов, образуя защитный слой поверх нервов и сосудов, что приводит к снижению чувствительности зубов. Хотя этот метод не является полноценной заменой эмали, он значительно тверже и прочнее внутренних тканей зуба и сохраняет свои свойства при нагреве и механическом воздействии, хотя все еще уязвим перед повышенной кислотностью полости рта.

Новый пептид может быть добавлен во многие средства по уходу за зубами, такие как зубные пасты или ополаскиватели для полости рта. В доклинических испытаниях участники получали леденцы, покрытые ароматизированной белковой оболочкой с сердцевиной из фосфата кальция. С помощью этого метода можно значительно снизить чувствительность зубов и увеличить их защиту.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / «Лихие» возвращаются

12.07 / Новый вирус Big Heat шифрует файлы и требует выкуп

12.07 / Фил Шиллер из Apple присоединился к соцсети Threads от Meta*

12.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Германия должна готовиться к танковым битвам”

12.07 / Цифровая модель Салтыкова-Щедрина отказалась общаться со своими создателями и погрузилась в сон

12.07 / Скандалы: С сервиса сбор

12.07 / Вишневая “Кола” на губах. Как повторить трендовый вариант макияжа губ

12.07 / Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину

12.07 / Мнение: Банки будут возвращать деньги жертвам мошенников

12.07 / Участникам научных олимпиад запретят выступать в очках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика