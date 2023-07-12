PlayStation и Pasta Garofalo совместно представили лимитированную серию паст под названием Play Your Pasta

Компания PlayStation в сотрудничестве с производителем макаронных изделий Pasta Garofalo порадовала геймеров оригинальной и вкусной новинкой. Под названием Play Your Pasta была выпущена лимитированная серия паст, об этом пишет издание PSX Extreme, ссылаясь на рекламный видеоролик, размещенный на официальном YouTube-канале Pasta Garofalo.

Суть особенной серии паст заключается в их форме, которая является символами бренда PlayStation. Play Your Pasta представлена в виде круга, квадрата, треугольника и крестика. Неповторимые фигуры, а также логотип PlayStation украшают прозрачную упаковку продукта, делая его по-настоящему уникальным.

Согласно информации, предоставленной PSX Extreme, паста Play Your Pasta в настоящее время продается только в Европе. Средняя цена за одну пачку, весом 500 грамм, составляет €1,5-2 (примерно 150-200 рублей по курсу на 12 июля 2023 года), и предлагается геймерам, желающим насладиться вкусом PlayStation вместе с Pasta Garofalo.

Нужно отметить, что Pasta Garofalo – итальянский производитель макаронных изделий, существующий с 1789 года. Компания, которая также специализируется на производстве картофельных чипсов, ньокки, муки и масла, насчитывает около 200 сотрудников. По состоянию на конец 2020 года, оборот Pasta Garofalo составил впечатляющую сумму в €220 млн.