Мнение: Банки будут возвращать деньги жертвам мошенников

Работникам колл-центров Днепропетровска будет значительно сложнее выманивать деньги у российских пенсионеров. Цитирую из пояснительной записки к законопроекту, который сейчас принимают в Госдуме (ссылка 1, ссылка 2):

…до начала специальной операции на Украине (24 февраля 2022 года) количество [случаев мошенничества с применением методов социальной инженерии] составляло в среднем 8 тысяч операций в день, а после нее – 4 тысячи операций в день…

…законодательно закрепить обязанность [банка] осуществить возврат клиенту… денежных средств в полном объеме в случае, если [банк] получил от ЦБ информацию [о возможном мошенничестве], и исполнил распоряжение клиента…

…предлагается обязать не только банк плательщика (как это установлено сейчас), но и банк получателя средств проводить «антифрод», т.е. осуществлять проверку операций на признаки мошенничества…

…предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение 2 дней, даже несмотря на согласие клиента…

Примерно через год все банки постепенно подключат к большой базе ЦБ по мошенникам, после чего банки будут тщательно проверять каждый входящий и исходящий перевод. Одновременно с этим наших операторов связи заставят быть бдительнее, чтобы они никому не позволяли так просто подменять иностранные телефонные номера на русские.

Работа комплексная, но, как показывает опыт, именно такое последовательное законопачивание дыр и даёт лучший результат. При желании обойти можно любую защиту, однако ресурсы у украинских колл-центров небесконечны: если подмена номера и вывод денег будут стоить слишком дорого, мошенникам придётся переквалифицироваться на другие способы заработка.

При этом, если я правильно понял текст законопроекта, банк отвечает только в том случае, если мошенник был в чёрном списке. Если же мошенник успеет надуть клиента до того, как фальшивые номер и карточка попадут в базу антифрода, банки ничего потерпевшему не вернут. Возможно, я ошибаюсь: большую часть девятнадцати листов законопроекта я пробежал глазами, а не прочитал.

Полагаю, законопроект хороший, но половинчатый. Стоило бы обязать банки возвращать деньги независимо от того, стоял мошенник на учёте в ЦБ, или нет. Технически все возможности вычислять жуликов у банков и телефонных операторов есть — нет желания напрягаться. Кстати, насколько я знаю, в России давно уже работает система автоматического прослушивания и анализа всех телефонных разговоров. При наличии крепкой политической воли вполне можно было бы наладить взаимодействие между структурами, примерно так:

1. Банк видит нестандартный перевод.

2. Банк нажимает паузу и делает запрос в органы.

3. Органы автоматически отвечают: «в разговорах гражданина Примерова П.П. за последние сутки обнаружены стоп-слова “следователь”, “фиксирую”, “безопасный счёт”. Рекомендуем приостановить операцию, запускаем расследование».

Впрочем, это я уже мечтаю. Легче ракету на Марс отправить, нежели подобную систему со всем ведомственным начальством согласовать. Хорошо уже то, что мы движемся в правильном направлении: даже если мошенники в итоге приспособят для своей работы ИИ, чёрные списки ЦБ сделают массовые обзвоны слишком дорогим инструментом.

PS. Раз уж мы заговорили про банки, вот ожидаемая новость про наш бюджет. Дефицит, которым нас пугали в начале года, ожидаемо сократился до весьма скромных величин. В январе вылез минус в 1,76 трлн рублей, из чего горячие головы делали вывод, что по итогам года будет минус 21 трлн. В реальности сейчас, через 6 месяцев, дефицит составляет всего лишь 2,6 трлн. Не удивлюсь, если к концу 2023 мы ещё и выйдем в плюс (ссылка).

PPS. И, да, по нефтяной игле. Нефть и газ дали бюджету за эти полгода 3,3 трлн рублей из 12,3 трлн, то есть всего лишь четверть доходов. Остальные три четверти платят в бюджет организации, которые к нефти и газу отношения не имеют — Сбер, РЖД, Магнит и Билайн, например.