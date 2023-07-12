Участникам научных олимпиад запретят выступать в очках

Президент Международной федерации научных олимпиад Карл Сванте Йоханссон сообщил, что с 1 сентября 2023 года к участию в соревнованиях по точным и гуманитарным наукам будут допускаться люди, не использующие очки.

По мнению чиновника, нововведение сможет повысить привлекательность получения объёмных знаний у молодёжи по всему миру.

– Мы обратили внимание, что интерес к наукам у школьников существенно снижается, – заметил Йоханссон. – Они наблюдают за своими сверстниками, часто носящими очки, и предполагают, что математика и физика, а в особенности, информатика, отрицательно влияют на зрение. Научные исследования опровергают это утверждение, но если мы избавимся на наших соревнованиях от очкариков – это будет наиболее наглядным стимулом для развития.

Федерация уже разработала дорожную карту внедрения нового положения. На первом этапе планируется убедить участников олимпиад вместо очков носить контактные линзы. Если инициатива не сработает – чиновники сосредоточатся на привлечении к участию в соревнованиях представителей социальных групп с более низким интеллектом.

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