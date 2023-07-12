В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки

Рано утром в среду в подмосковном Солнечногорске произошло возгорание деревянных построек хозяйственного назначения. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, пожар удалось локализовать на площади 2,5 тысячи кв. метров.

RT отмечает, что пожарные предпринимают усилия по недопущению распространения огня. Рядом находятся жилые дома и лесной массив.

Видео с места случившегося появилось в распоряжении Пятого канала. О пострадавших не сообщается.