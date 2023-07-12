 

В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки

12.07.2023, 11:25, Новости дня
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Рано утром в среду в подмосковном Солнечногорске произошло возгорание деревянных построек хозяйственного назначения. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, пожар удалось локализовать на площади 2,5 тысячи кв. метров.

RT отмечает, что пожарные предпринимают усилия по недопущению распространения огня. Рядом находятся жилые дома и лесной массив.

Видео с места случившегося появилось в распоряжении Пятого канала. О пострадавших не сообщается.


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